Стало известно, как построить график по данным в таблице Р7 офис

Технологии
29 августа 2025

Электронные таблицы помогают представить данные в удобном виде. Различные цифры и показатели проще воспринимать в табличном формате, чем в текстовом. Но информацию можно сделать еще более наглядной при помощи графического представления.

Как в Р7 офис построить график на основе двух колонок

Для более понятного объяснения лучше рассмотреть процесс создания графика на конкретном примере. В данном случае примером станет таблица, в которой показана дневная температура в разные дни. Задача — показать динамику изменения температуры по дням.

Итак, чтобы создать графическое изображение по данным в таблице редактора Р7 офис, нужно:

  1. Выделить данные колонки, которая на графике будет показана по вертикальной оси. В примере — это колонка с показателями температуры (t).
  2. Перейти во вкладку «Вставка». На верхней панели инструментов найти функцию «Диаграмма» и кликнуть по ней для раскрытия меню. В раскрывшемся окошке, в разделе «График» выбрать подходящий вариант представления.
  3. В результате будет построен график. На вертикальной оси отобразятся данные из выделенной колонки. Однако горизонтальная ось показана стандартным числовым рядом — по порядку от единицы и далее. Необходимо заменить цифры на данные другой колонки.
  4. На правой боковой панели найти раздел «Параметры диаграммы». После открытия панели кликнуть на раздел «Выбор данных».
  5. В открывшемся окошке найти раздел «Подписи горизонтальной оси» и кликнуть на кнопку «Редактировать».
  6. В окне «Подписи оси» нужно указать диапазон. Для этого необходимо кликнуть на иконку выбора.
  7. Когда откроется окно «Выбор диапазона данных», нужно выделить другую колонку. В данном случае — это «Дата».
  8. В поле «Диапазон подписей оси» отобразится перечень добавляемых строк. При необходимости можно поправить записи вручную. Нажать на «Ок».
  9. Когда откроется окно «Данные диаграммы» нужно подтвердить действие, нажав на «Ок».
  10. В итоге будет создан правильный график, на котором данные отображаются верно.

Можно начать построение диаграммы с другой колонки. Столбик, выбранный первым, отразится вертикально.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Granthera Group в России: глобальный игрок на пороге новой финансовой эры

Москва

В Москве стартовал фестиваль «Нереальная школа» в Небо 

Мир

Vantage Foundation налаживает партнерство с детским фондом Blue Dragon для защиты детей и противодействия торговле людьми 

Экономика

Более половины дополнительных доходов бюджета пришлись на сокращение нелегального оборота табачной продукции