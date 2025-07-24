Стало известно, какие травы помогут заменить таблетки: фитотерапия для красоты и крепкого иммунитета

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24 июля 2025

Витамины — залог здоровья и красоты. Но что, если вместо привычных таблеток и капсул сделать ставку на природные дары? Травы, корешки и ягоды снабжают организм не просто витаминами, а целым комплексом полезных веществ, которые работают вместе, как слаженный оркестр. Такие отвары и настои усваиваются лучше, мягко поддерживают кожу, волосы, иммунитет и даже настроение.

Руфия Алиева, генеральный директор фармацевтического завода «Здоровье Health», помогла разобраться, почему натуральные витамины — это не просто модный тренд, а настоящее спасение для организма.

Натуральные витамины усваиваются лучше

Витамины из аптек и витамины из продуктов формально похожи, но организм реагирует на них совсем по-разному. Например, синтетический витамин С содержит только один изомер, тогда как натуральный — сразу несколько, как в шиповнике или цитрусовых, что помогает нашему организму лучше «принимать» витамин.

Ученые доказали, что поливитамины часто усваиваются менее чем на 10 %, в то время как натуральные витамины с пищей — на порядок лучше. Особенно это касается жирорастворимых A, E, K и D.

Какие растения спасут от авитаминоза

Витамин A. Наши любимцы — морковь, тыква, шпинат и петрушка. Они содержат каротиноиды, которые заботятся о коже, волосах и зрении. Морковный настой — просто и эффективно: натрите 100 г моркови, залейте 500 мл кипятка, дайте постоять 30 минут и процедите. Пейте по 200 мл дважды в день — кожа скажет вам спасибо!

Витамины группы B. Заряд энергии и спокойствия — пивные дрожжи, овсяный отвар, настойка элеутерококка и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и морская капуста. Например, отвар овса: 2 ст. л. хлопьев залейте 500 мл воды, кипятите 10 минут, дайте настояться и процеживайте. Одного раза в день хватит, чтобы держать нервную систему в тонусе. Несколько капель настойки элеутерококка добавят обычному чаю аромата и вкуса, а вам — бодрости и витамина В.

Витамин C. Настоящие звезды иммунитета — шиповник, облепиха и крапива. Шиповник содержит до 426 мг витамина C на 100 г и массу биофлавоноидов, которые помогают лучше его усваивать. Отвар шиповника готовьте так: 2 ст. л. плодов залейте теплой водой (60–80 °C), дайте настояться 6–12 часов и наслаждайтесь бодростью.

Витамин D. Тонкая работа для настроения и красоты — крапива и хвощ полевой. Они содержат вещества, способствующие синтезу витамина D. Просто залейте 1 ст. л. сухих листьев крапивы 250 мл кипятка, настаивайте 30 минут и пейте утром для лёгкости и энергии.

Витамин E. Наши помощники в борьбе с морщинками и сухостью — облепиха, шиповник и крапива. Настой облепихи готовится просто: 1 ст. л. ягод залейте 250 мл воды и дайте постоять 1–2 часа. Такой напиток подарит коже увлажнение и волосам блеск.

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