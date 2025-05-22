В мировой информационной среде появляется новый игрок — глобальный экспертно-аналитический ресурс BRICS NEWS, ориентированный на предоставление альтернативы западным СМИ и освещение международной повестки сквозь призму многополярного мира.

Проект стартует при стратегическом партнерстве с Международным научно-исследовательским институтом проблем управления (МНИИПУ), объединяя офисы в 27 странах .

Миссия BRICS NEWS — формирование прямого информационного моста между государствами БРИКС, странами Ближнего Востока, АТР, Африки и другими быстро развивающимися экономиками. Ключевая задача — обеспечить бизнес, политиков и общество актуальной, не ангажированной информацией, минуя фильтры и интерпретации недружественных посредников. Редакционная политика канала сконцентрирована на фактах, профессионализме и гуманистических принципах, исключая деструктивные идеологии, русофобию и элементы пропаганды. Экономическая редакция сильнейшая в стране — Россия создает аналог Bloomberg! В московском офисе идёт формирование экономической редакции федерального уровня, призванной стать российским аналогом Bloomberg. Фокус — макротренды, анализ рыночных возможностей в рамках инициативы BRICS+, прогнозы для инвесторов, глубокая отраслевая экспертиза. Кроме того, на базе собственных кадров создается аналитический центр — платформа для выпуска эксклюзивных исследований и обзоров, способных стать ориентиром для игроков рынков РФ и стран-партнеров.

Глобальная дистрибуция и инвестиционный мост

BRICS NEWS заявляет о запуске представительств в ключевых экономических центрах — ОАЭ, Китае, Индии и других быстрорастущих юрисдикциях, чтобы выстраивать прямой диалог с локальными экспертами, бизнесом и инвесторами. Одна из стратегических целей канала — стать платформой для привлечения зарубежного капитала и новых альянсов на рынке Евразии и Глобального Юга. Цифровая интеграция и стиль подачи! Редакция делает ставку на максимальную интеграцию в российские и международные цифровые экосистемы — цель охват многомиллионный аудитории. Форматы: прямые эфиры, интервью с лидерами мнений, студийные дебаты с международными экспертами из Китая, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Актуальная повестка и целевая аудитория! BRICS NEWS ориентирован на освещение новой архитектуры мировой экономики, ключевых технологических трансформаций, трендов устойчивого развития и бизнес возможностей в странах BRICS+. Целевая аудитория — предприниматели, инвесторы, государственные деятели, аналитики высшего уровня.

Укрепление влияния! Ключевой приоритет — рост цитируемости и авторитета. К середине десятилетия редакция планирует выйти на уровень, когда крупнейшие деловые издания России и мира будут ссылаться на BRICS NEWS как на первоисточник аналитики и экспертных оценок. Канал организует 24-часовой мониторинг и оперативную публикацию в деловых центрах Москвы и регионов, активно участвует в ключевых форумах — ПМЭФ, ВЭФ, Dubai Expo. Голос нового мира Команда проекта поставила амбициозную цель BRICS NEWS — войти в ближайшие два года в топ 5 самых цитируемых экономических и политических медиа Евразии, предложив бизнесу и обществу альтернативную, объективную точку зрения и став полноценным информационным каналом многополярного мира. Новый проект призван укрепить позиции российской медийной среды и повысить прозрачность мировых процессов для широкой экспертной аудитории.