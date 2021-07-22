Стильные модели шкафов-купе от Белорусской мебельной фабрики №1

Белорусская мебельная фабрика №1 специализируется на изготовлении мебели по индивидуальным дизайн-проектам, помогая тысячам клиентов стать обладателями шкафа-купе мечты. Идеальный результат достигается благодаря контролю стандартов качества на каждом этапе производства — от снятия замеров и разработки 3D модели, до поэтапной сборки и проверки функциональности.

Стильные шкафы-купе на заказ от БМФ №1, позволяют максимально эффективно использовать площадь квартиры. Эксперты фабрики готовы помочь распланировать внутреннее пространство шкафа, а также подобрать дизайн мебели в соответствии с интерьером помещения. Кроме того, можно ориентироваться на личные предпочтения или модные тенденции.

Уже много лет из моды не выходят шкафы-купе с зеркальными фасадами. Они гармонично смотрятся в любых интерьерах и визуально расширяют пространство. Свет, отражающийся в зеркальной поверхности, мягко разливается по всему помещению, что особенно выигрышно смотрится в комнатах, окна которых выходят на северную или западную сторону.

Еще одно стильное решение — шкафы-купе с дверцами из матового стекла и внутренней подсветкой. Матирование закаляет стекло и маскирует отпечатки пальцев, поэтому такая мебель подходит даже для детских комнат. А правильный монтаж подсветки позволяет расставить акценты и подчеркнуть достоинства интерьеров.

Главным модным трендом стала забота об экологии и жизнь в гармонии с природой. По этой причине возросла популярность шкафов с деревянными фасадами из ЛДСП — прочного и эстетичного материала, который не боится царапин и позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. В отличие от массива дерева, ЛДСП соответствует принципам осознанного потребления. Кроме того, мебель из ЛДСП, произведенных в соответствии с ГОСТами, безопасна для здоровья и имеет длительный срок службы.

Независимо от того, какую модель шкафа-купе вы выберете, качество продукции БМФ №1 не разочарует вас даже спустя долгие годы. А неповторимый дизайн мебели станет отражением вашей индивидуальности.