Столица объединит моду и культуру разных стран на форуме BRICS+ Fashion Summit

Гостей ждут показы коллекций зарубежных дизайнеров, деловая программа, а также выставка национальных костюмов.

В столице открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit, который будет проходить до 30 августа в Московском концертном зале «Зарядье». В мероприятии примут участие дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Модный форум БРИКС проводится в Москве в третий раз. Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии», — отметила Наталья Сергунина.

Помимо деловой части, в программе форума предусмотрена выставка «Родные мотивы». На ней представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и других регионов России, а также вдохновленные ими современные образы. Среди старинных экспонатов — платье второй половины XIX века, украшенное чеканными монетами, головные уборы и сарафаны того времени.

Посетителей ждут показы коллекций зарубежных дизайнеров. Например, свои работы представят мастера из Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и Гватемалы.

Кроме того, подготовлен обучающий интенсив. Для 320 начинающих специалистов, отобранных жюри, на нескольких площадках пройдут лекции отечественных и зарубежных экспертов. Они расскажут слушателям о способах выхода на международные рынки и продвижении бренда в социальных сетях.

Форум BRICS+ Fashion Summit проводится в рамках Московской недели моды. Посмотреть расписание и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте.