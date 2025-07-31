Столица встречает янтарную индустрию во главе с Ростехом: открылся AmberForum-2025

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех открыл VIII Международный янтарный форум AmberForum-2025. В этом году ключевое событие отрасли впервые проходит в Москве на ВДНХ. На форуме состоится единственный в мире аукцион редкого янтаря, будет показано рекордное количество различных изделий из солнечного камня и намечен основной вектор развития янтарной индустрии.

AmberForum’25 собрал в Москве более 40 ведущих производителей, которые представляют свыше 100 тысяч изделий из янтаря – от уникальных ювелирных украшений и аксессуаров до предметов интерьера и музейных экспонатов.

Также на площадке форума пройдет крупнейшая в России выставка-ярмарка «Янтарная Россия» и единственный в мире открытый аукцион редкого янтаря. На торги будут выставлены уникальные экземпляры солнечного камня общей стоимостью 12 миллионов рублей: самородки, каплевидный янтарь и инклюзы с включениями флоры и фауны, в том числе камень с доисторическими иголками сосны. Ожидается, что в ходе аукциона цена на янтарь вырастет в несколько раз.

На площадке форума посетители впервые смогут увидеть показ модной одежды с солнечным камнем, где будет продемонстрирована уникальная янтарная шаль. Для ее создания понадобилось два килограмма, которые искусные мастера Янтарного комбината превратили в 3 тысячи тончайших пластин.

Кроме того, для гостей мероприятия Калининградский янтарный комбинат организовал мастер-классы, лекции, интерактивные и развлекательные площадки. В стилизованном Приморском карьере – огромной песочнице площадью 30 квадратных метров – посетители смогут добыть «балтийское золото» и настоящий инклюз.

В рамках деловой программы эксперты обсудят будущее янтарной отрасли и ее экспортный потенциал, в том числе международное сотрудничество с ОАЭ, Бахрейном и Катаром.

«Янтарная промышленность для России – это культурное наследие, ее национальное богатство и важный стратегический и экономический актив. За 11 лет развития в контуре Госкорпорации Ростех Калининградский янтарный комбинат стал одним из самых современных отечественных предприятий и продолжает внедрять передовые технологии обработки балтийского камня. Инвестиции Ростеха в развитие компании с 2015 года достигли 3,5 млрд рублей. Благодаря этому на предприятии завершилась многолетняя работа по реконструкции и модернизации и активно расширяется ассортимент продукции. За последние десять лет объем добычи вырос больше чем вдвое – с 250 до 600 тонн ежегодно. В планах – рост производства и выход на новые рынки внутри страны и за рубежом. Уверены, что AmberForum-2025 будет способствовать укреплению экономических связей нашего Янтарного комбината со странами Ближнего Востока, а также откроет москвичам, гостям столицы и нашим партнерам современное прочтение и потенциал древнего самоцвета», – подчеркнул исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Центральная тема AmberForum-2025 – «Янтарная сила России: от Победы к победам» — приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и символизирует путь страны от героического прошлого к будущим достижениям. Именно благодаря Победе и вхождению Восточной Пруссии в состав СССР стало возможным создание в 1947 году Янтарного комбината на базе Кёнигсбергской мануфактуры. С этого момента началась история отечественной янтарной отрасли.

«AmberForum – важнейшее культурно-деловое событие отрасли. На форуме переработчики янтаря обмениваются опытом, мнениями, вырабатывают совместные решения по актуальным вопросам добычи и переработки янтаря и презентуют свои последние коллекции изделий. С 2016 года Янтарный комбинат при поддержке Госкорпорации Ростех проводил форум в Калининградской области, где сосредоточено 90% разведанных запасов балтийского самоцвета. С каждым годом мы наблюдали, как растет интерес не только к мероприятию, но и самому янтарю. Поэтому в этот знаковый для страны год мы решили расширить географию и впервые провести янтарный форум в Москве», – отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

VIII Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum-2025 проходит с 31 июля по 03 августа в Москве на ВДНХ в павильоне № 57. Вход для посетителей свободный. Спонсором AmberForum выступает НОВИКОМ и РТ-Финанс (входят в Госкорпорацию Ростех).

Калининградский янтарный комбинат – одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие полного цикла, где одновременно ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Комбинат может перерабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно и выпускать украшения, картины, интерьерную плитку, сложные сувениры и другую продукцию из солнечного камня. В прошлом году ювелирным производством были изготовлены 170 тысяч изделий.