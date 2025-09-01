Столица заключила четыре международных соглашения в рамках Московской недели кино

Стороны будут обмениваться лучшими практиками, работать над совместными проектами и помогать друг другу на съемках.

Столица договорилась о сотрудничестве с представителями четырех государств в рамках деловой программы Московской международной недели кино. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Соглашения подписаны с профильными организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта. Документы предполагают обмен лучшими практиками, работу над совместными проектами и взаимную помощь при проведении съемок», — рассказала Наталья Сергунина.

Инициатор договоренностей — московский кинокластер. В его состав входят киностудии, кинопарк, кинокомиссия и сеть кинотеатров «Москино».

Среди новых партнеров столицы — турецкая ассоциация продюсеров телевидения и кино Tesiyap, проекты которой транслируются в 70 странах, и бразильская государственная кинокомпания RioFilme, основанная Мэрией Рио-де-Жанейро и специализирующаяся на поддержке индустрии в городе. Соглашение также заключено с кинокомиссией Египта (Egypt Film Commission), координирующей съемочный процесс в стране и продвигающей национальный кинематограф на международном рынке, а еще с кинокомиссией Мехико (Mexico City Film Commission).

Москва регулярно приглашает специалистов киноиндустрии со всего мира познакомиться со своей инфраструктурой. С начала года ее возможности оценили представители 50 государств.

Потенциал московского кинокластера презентуют на крупных мероприятиях за рубежом. Например, в этом году столичные эксперты провели более 30 деловых встреч в рамках Шанхайского международного кинорынка (Shanghai International Film & TV Market) и международной туристической выставки ОТМ в Мумбае.

Московская международная неделя кино проходила с 23 по 27 августа и объединила более 700 тысяч посетителей. Для них на десятках площадок организовали показы отечественных и иностранных лент, автограф-сессии, аукцион кинореквизита и многое другое.