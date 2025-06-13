Страховой фонд Bitget вырос более чем на 140% с момента запуска и достиг рекордного уровня в $725 млн

Ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget опубликовала отчёт за май 2025 года по своему страховому фонду пользовательской безопасности — Protection Fund, стоимость которого достигла нового рекорда — $725,1 млн. Это максимальное значение с момента создания фонда. В течение месяца фонд демонстрировал стабильный рост, а средняя оценка за май составила $673,5 млн.

Изначально запущенный с резервом в $300 млн, фонд вырос более чем на 140%, что стало возможным благодаря росту стоимости BTC и стратегической направленности Bitget на рыночное страхование. Стоимость фонда напрямую зависит от цены биткоина, и в мае он усилился благодаря тому, что BTC несколько раз поднимался выше $110,000.

Такой объем капитала делает Bitget одной из ведущих бирж в мире по уровню защиты пользовательских активов за счет механизмов on-chain безопасности.

На фоне сохраняющейся волатильности на крипторынке рост стоимости фонда служит важным индикатором устойчивости. Это также подтверждает эффективность хранения резервов в BTC и уверенность в долгосрочной ценности актива.

Bitget продолжает регулярно публиковать снимки кошельков Protection Fund, обеспечивая прозрачность работы фонда. Резервы остаются нетронутыми и не используются в заемных операциях, что даёт пользователям дополнительную защиту от возможных инцидентов: взломов, заморозки активов или других непредвиденных событий, способных повлиять на целостность торговли.

Protection Fund был запущен в 2022 году с первоначальным резервом в $300 млн и с тех пор более чем удвоил свою стоимость благодаря устойчивому росту платформы и грамотному управлению финансами. Архитектура безопасности Bitget строится на многоуровневом подходе, включающем не только фонд, но и доказательства резервов более чем на 100%.

Платформа проводит ежемесячные аудиты с использованием дерева Меркля для подтверждения полного обеспечения активов, а также сертифицирована по международному стандарту ISO 27001:2022, что подтверждает высокий уровень защищённости. Дополнительно используются SSL-шифрование и продвинутая система управления рисками, которая в режиме реального времени отслеживает подозрительную активность.

Благодаря соблюдению строгих стандартов и эффективной системе защиты, Bitget остаётся без инцидентов с момента основания в 2018 году, имеет рейтинг безопасности AAA и устанавливает новый стандарт прозрачности в отрасли, укрепляя доверие пользователей.

На фоне повышенного внимания к управлению рисками со стороны институциональных и розничных инвесторов рост фонда Bitget является важной частью устойчивости платформы.