Студенческое научное общество МАИ объединяет молодых инженеров вокруг задач технологического лидерства

В стенах Московского авиационного института, среди чертежей, формул и лётных тренажёров, живёт особая энергия. Это энергия первого открытия, смелой гипотезы и желания не просто изучать технологии, а сразу их создавать. Место, где эта энергия находит поддержку, — Студенческое научное общество (СНО) МАИ. Это сообщество, где мечты о космосе, беспилотниках и новых материалах обретают чёткие инженерные формы, а студенты разных курсов и институтов становятся коллегами по одному большому и важному делу – обеспечению технологического лидерства страны.

Философия сообщества: от идеи до реального изделия

История общества официально началась в 2019 году. Однако реальная жизнь СНО зародилась гораздо раньше — в неформальных студенческих кружках, на кафедральных семинарах и в лабораториях, где всегда находились те, кому было мало учебной программы. Создание общества стало ответом на их запрос, оформив живой студенческий интерес в работающую систему, благодаря чему все заинтересованные в науке стали получать серьёзную ресурсную поддержку вуза.

Основная миссия СНО — содействовать развитию и популяризации науки среди студентов. Речь о создании благоприятной среды для превращения каждой студенческой идеи в законченный проект или исследование. Общество строится на принципе преемственности и взаимопомощи: старшекурсники и аспиранты делятся опытом с начинающими исследователями, преподаватели выступают в роли экспертов и консультантов, а партнёры из ведущих отраслевых предприятий помогают сориентироваться в актуальных запросах промышленности.

Маёвская научная экосистема позволяет закрыть самый сложный для молодого учёного разрыв — между теоретическим знанием и его практическим применением. Задачи, которые решают участники СНО, часто напрямую связаны с национальными научно-технологическими приоритетами, такими как, например, освоение космического и воздушного пространства и развитие интеллектуальных транспортных систем. Участие в Студенческом научном обществе — это не просто работа над идеями, а настоящий вклад в решение технологических задач, стоящих перед страной. Руководство университета видит в СНО важный инструмент интеграции теоретической подготовки с практикой, что в итоге повышает качество профессионального образования выпускников МАИ.

Портфель проектов: технологии, которые уже работают

Результатом слаженной работы общества становятся конкретные, осязаемые разработки. Так, например, силами студентов – участников СНО был создан программный комплекс для моделирования распространения вредных выбросов в районе аэропортов. Эта работа основана на передовом вычислительном методе сглаженных частиц и имеет прямое прикладное значение для экологического мониторинга. Другой коллектив СНО сосредоточился на сложной инженерной задаче — разработке программы для проведения прочностного расчёта композитной лопасти воздушного винта. Такие проекты требуют глубоких междисциплинарных знаний и являются серьёзной заявкой на профессиональное будущее их авторов.

Особое внимание в СНО уделяется беспилотной технике, что отражает общемировой технологический тренд. Участники общества ведут работу над созданием системы автономного управления группой беспилотных летательных аппаратов для поисковых операций, а также разрабатывают комплекс для дефектоскопии промышленных объектов с помощью дронов.

Ни один проект участников Студенческого научного общества МАИ не остаётся на бумаге: они воплощаются, в частности, в аппаратно-программные прототипы, которые затем тестируются и представляются на крупных отраслевых мероприятиях. Каждый такой проект — история профессионального взросления команды, преодоления технических барьеров и первой гордости за созданный работающий продукт.

#ЭтоШАНС

Программа развития СНО на 2025 год — это масштабный план по интеграции науки в повседневную студенческую жизнь. Он был разделён на три ключевых направления, которые охватывают весь путь молодого исследователя. Первый трек посвящён популяризации и вовлечению. Он включал в себя такие яркие события, как интерактивная выставка «Научный лабиринт» в День знаний, собравшая сотни студентов, научные квесты по лабораториям МАИ, экскурсии на предприятия с целью знакомства с реальными рабочими задачами. Эти мероприятия призваны показать, что наука — это увлекательно и доступно с самого первого курса.

Второе направление нацелено на развитие у молодых инженеров и исследователей конкретных навыков. Для этого в МАИ ввели систему образовательных циклов – тематических семинаров и мастер-классов, где каждый участник СНО лично общался с наставником и разбирал стоящие перед ним задачи на практике. Семинары цикла «#ЭтоБАЗА» дают фундаментальные знания о методологии исследования и оформлении его результатов. Практические мастер-классы «#ЭтоШАНС» учат тонкостям публикационной активности, подготовки заявок на гранты и патентования изобретений.

Третий, внешний трек, открывает сообщество миру. Ключевым событием здесь является Всероссийская научно-техническая конференция «Беспилотные системы будущего», которая собирает в стенах МАИ талантливую молодёжь со всей страны для обмена идеями. Ближайшее мероприятие состоится 18 декабря 2025 года.

От МАИ к всероссийскому консорциуму

Важнейшим стратегическим вектором развития Студенческого научного общества МАИ является выход его участников за пределы университета на большие площадки для установления ценных связей и обмена контактами с потенциальными работодателями или инвесторами.

СНО МАИ, в частности, активно работает над установлением прочных контактов с аналогичными объединениями других вузов, входящих в Аэрокосмический консорциум России. Цель — создать единое сообщество студенческой науки аэрокосмической отрасли, где будет возможен обмен не только идеями, но и участниками совместных проектов. Эта инициатива открывает дорогу для настоящей научной мобильности, когда студенты из разных городов и вузов могут объединять компетенции для решения сложных задач. Проведение совместных школ, семинаров и, в перспективе, формирование межвузовских исследовательских групп — вот практические шаги на этом пути.

Студенческое научное общество МАИ — это не просто внутренний университетский центр притяжения, но и активный участник формирования всероссийского научно-студенческого ландшафта, где главной ценностью является коллективный интеллект и совместное стремление к обеспечению технологического лидерства страны.

Мероприятие проводится в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.

Источник ФОТО: личный архив пресс-службы МАИ