СУЭК-Красноярск открыла зону для работы и отдыха в Техникуме горных разработок им. В.П. Астафьева

Современная брендированная зона для работы и отдыха была открыта нынешней осенью угольной компанией «СУЭК-Красноярск» в Техникуме горных разработок имени В.П. Астафьева.

Партнерство с угольщиками позволило учебному заведению запустить новую программу подготовки помощников машинистов тепловоза и слесарей по ремонту подвижного состава. В данный момент обучение уже начала первая группа будущих помощников машиниста и слесарей. В скором времени запланирован запуск программы дополнительного образования, что даст возможность учащимся уже спустя 6 месяцев получить смежную специальность.

Что касается зоны для работы и отдыха, то студенты уже привыкли к новой удобной локации с большим монитором, высокими столами и стульями, множеством розеток для подзарядки гаджетов и пр.

Партнерами образовательного учреждения при реализации данного проекта выступили угольная компания и Фонд Мельниченко. Крупнейшая угольная компания страны СУЭК, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко, всегда уделяла повышенное внимание вопросам формирования мощной кадровой смены.