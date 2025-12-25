СУЭК-Красноярск приглашает всех желающих в «Музей сибирского тепла»

Культура
25 декабря 2025

В Красноярске состоялось открытие филиала Национального центра «Россия». Одной из ярких и популярных с первых минут открытия площадок стал «Музей сибирского тепла» – выставочный проект СУЭК-Красноярск, СГК и Фонда Мельниченко. 

Авторы проекта знакомят гостей с историей предприятий, предоставляя возможность участия в процессах производства. Площадка «Герои сибирского тепла» создана для презентации трудовых династий СУЭК-Красноярск и СГК. Некоторые из них имеют трудовой стаж более 200 лет. Рекордсмен – династия Дудниковых с примерно 500-летним стажем.

Посетителям музея представляется возможность отслеживания исторической цепочки – появление угля 300 млн лет назад, преобразование его в тепло и свет, и т.д.

Крупнейшая угольная компания СУЭК, которую в 2001 г. основал предприниматель Андрей Мельниченко, всегда уделяла повышенное внимание популяризации и прославлению профессии шахтера, демонстрации ее важнейшей социально-экономической роли для общества.

