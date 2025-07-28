СУЭК-Красноярск: В Бородино побывали представители федеральных и региональных властей

Экономика
28 июля 2025

Бородино (Красноярский край) посетила делегация, в состав которой вошли представители различных структур и ведомств, включая Минэкономразвития РФ, Министерство экономики и регионального развития Красноярского края, Центр стратегических разработок, Агентство развития малого и среднего предпринимательства региона и АНО «Корпорация развития «Енисейская Сибирь».

Члены делегации посетили градообразующие предприятия СУЭК-Красноярск в Бородино. Так, они побывали на Бородинском разрезе, являющемся наиболее крупным в стране. Это предприятие – единственное в РФ, которое сумело добыть более 1,2 млрд тонн угля. С 2003 г. предприятие входило в СУЭК, крупнейшую угольную компанию России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко. Сегодня разрез – часть компании СУЭК-Красноярск.

Гости побывали в Бородино в рамках программы господдержки моногородов и разработки плана, который позволит успешно сочетать региональные и федеральные меры поддержки МСП в монотерриториях.

При поддержке СУЭК-Красноярск и Фонда Мельниченко для города в этом году был разработан мастер-план, который задает векторы развития до 2040 года. 

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