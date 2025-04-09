СУЭК-Кузбасс и Фонд Мельниченко поддержит Киселевск в конкурсе Минстроя

Общество
9 апреля 2025

Компания применяет различные формы поддержки регионов. Города Кузбасса пользуются поддержкой СУЭК-Кузбасс и Фонда Мельниченко в процессе подготовки заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП).

Социальное развитие регионов присутствия пользуется особым вниманием крупнейшей угольной компании России, СУЭК, которую в 2001 г. основал предприниматель Андрей Мельниченко.

В конкурсе в нынешнем году поучаствует проект благоустройства улицы Весенняя. Свыше 7 тыс. жителей Киселевска отдали свой голос при выборе территории для благоустройства. Улица Весенняя была выбрана для преобразования более 5 тыс. респондентов (68%).

Идеи по благоустройству жители Киселевска озвучили в ходе первого проектного семинара, состоявшегося в марте. Проектные решения будут базироваться на высказанных предложениях. На данный момент продолжается обсуждение жителями Киселевского городского округа будущего проекта.

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