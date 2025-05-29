СУЭК: На конкурсе «Гранты.ФМ» победили четыре проекта из Назарово

Содействие комплексному развитию территорий в регионах присутствия всегда было приоритетным направлением для СУЭК, крупнейшей угольной компании страны, созданной предпринимателем Андреем Мельниченко в 2001 году.

Конкурс Фонда Мельниченко «Гранты.ФМ» широко известен на Дальнем Востоке и в Сибири. Его цель – содействие росту качества жизни в российских регионах. В нынешнем году организаторы конкурса получили 663 заявки из 18 регионов РФ.

На конкурсе в Красноярском крае победа в текущем году досталась Красноярску, Минусинску, Бородино, Канску, Назарово и Шарыпово. Свыше 40 проектов представляют города присутствия СУЭК-Красноярск и СГК, из них 4 проекта в Назарово.

В прошлом году успешное участие в конкурсе «Гранты.ФМ» позволило реализовать ряд важных инициатив в Назарово. Детсад «Калинка» обзавелся пространством для проектирования и моделирования почти на 900 тысяч рублей. Закупка интерактивного оборудования для интеллектуальных игр была проведена в городскую библиотеку. Назаровский энергостроительный техникум сумел получить медиа-студию за 3,5 млн руб.