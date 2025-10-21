СУЭК: В компании «Приморскуголь» завершено обновление парка угледобывающей техники

На разрезе «Павловский №2» компании «Приморскуголь» в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию новую угледобывающую технику. Предприятие обзавелось новыми автокраном грузоподъёмностью 70 т, топливозаправщиком, автобусом и тремя новыми карьерными самосвалами.

«Приморскуголь» – ведущее угледобывающее предприятие Дальнего Востока, в 2003 г. вошло в состав СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко.

Новой технике присвоили имена заслуженных работников, внесших большую лепту в развитие угледобычи на Павловском угольном разрезе. Один из самосвалов получил имя Николая Фролова, кавалера Ордена Трудового Красного знамени, работа которого на предприятии началась в 1967 году. По его словам, в те времена, в состав комплексных бригад входили 5 БелАЗов самосвалов и один экскаватор ЭКГ. Фролов пожелал предприятию крупных производственных успехов.

Российские предприятия не угольной отрасли продолжают идти по пути наращивания производственных мощностей даже на фоне непростой ситуации на энергетических рынках.