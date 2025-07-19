Сувенир, не имеющий аналогов: «Курочку Рябу» из янтаря покажут на AmberForum

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех разработал технологически сложный сувенир Курочку Рябу. Янтарная несушка создана по принципу «матрешки»: внутри неё спрятаны яйцо, желток и цыпленок из солнечного камня. Сувенир с сюрпризом представят на VIII Международном янтарном форуме в Москве.

Курочка Ряба представляет собой сувенирную матрёшку из четырех элементов. Оригинальная композиция создана по мотивам русской народной сказки с использованием современных технологий обработки янтаря. Центральный элемент – сама курочка, собранная из более чем ста отдельных фрагментов. Внутри нее находится яйцо, каждая половинка которого украшена янтарной мозаикой. В яйце спрятан желток, а в желтке – миниатюрная фигурка цыплёнка, вырезанная из цельного куска натурального янтаря. Размер цыплёнка всего 2 см. Общий вес сувенира – 764 грамма, при этом на производство было затрачено около двух килограммов сырья

Все янтарные детали, в том числе глаза, бородка, хохолок и клюв, вырезаны мастерами из камня вручную. Цветными их сделали с помощью технологии прессования янтаря: под воздействием температуры и давления камню придают удобную для обработки форму и необходимый оттенок, сохраняя его природные свойства. Работа над курочкой продолжалась пять месяцев.

Автор идеи – Вячеслав Малышев, художник по янтарю, выпускник Российского университета традиционных художественных промыслов по специальности «Художественная резьба по кости». Три года назад Вячеслав обратил внимание на схожесть свойств кости и янтаря и решил попробовать свои силы в работе с новым материалом. После этого он переехал в Калининградскую область и присоединился к команде Янтарного комбината.

«Для сувенирной линейки к форуму была задана тематика по мотивам русской природы, пасторальных пейзажей. Я решил передать образ через свои детские воспоминания о деревенском доме моей бабушки. Для меня русская деревня – это куры, поля, приземистые домики. За этой простотой стоит многовековая история, свой уклад, традиции. В сувенире объединились мотивы народных сказок – про курочку, про Кащея Бессмертного: курица сидит на яйце, в котором – желток, а в желтке – миниатюрный цыплёнок», – пояснил художник по янтарю Вячеслав Малышев.

«Курочка Ряба» – это не просто очередной арт-объект. Этот проект стал для нас воплощением национальных культурных кодов и способен стать новым символом российского декоративно-прикладного искусства. При создании сувенира использованы современные технологии обработки янтаря – это огранка, прессование, художественная резьба по камню. Внутри сувенира мы видим филигранную мозаику на деревенскую тему – это очень кропотливая работа. Сувенир не имеет аналогов и на данный момент изготовлен в единственном экземпляре. Курочку Рябу можно увидеть с 31 июля по 3 августа на ВДНХ, на Международном янтарном форуме», – сказала заместитель генерального директора Янтарного комбината Майя Скворцова.

VIII Международный янтарный форум AmberForum’25 – крупнейшее событие отрасли. В этом году форум впервые пройдет в Москве и объединит представителей бизнеса, искусства, науки, моды и туризма. На форуме представят достижения российского янтарного производства и обсудят векторы развития янтарной отрасли.

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех – одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря.

С 2015 года в развитие предприятия инвестировано 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.

После модернизации у комбината появилась возможность перерабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно и выпускать украшения, картины, интерьерную плитку, сложные сувениры и другую продукцию из солнечного камня. В прошлом году ювелирным производством были изготовлены 170 тысяч изделий.