Tech4Nature расширяет рамки на Всемирном конгрессе по охране природы МСОП

Международный союз охраны природы (МСОП) и компания Huawei расширили рамки своего глобального партнерства Tech4Nature рядом мероприятий на Всемирном конгрессе по охране природы МСОП в Абу-Даби.

IUCN, Tech4Nature Award Winners, and Huawei at the IUCN World Conservation Congress

В этом году на конгрессе партнеры Tech4Nature приняли участие в ряде форумов, призванных подчеркнуть силу технологий в области охраны природы. На мероприятии были отмечены, помимо прочих, следующие ключевые проекты Tech4Nature:

Tech4Nature China — использование устройств аудиомониторинга и аналитики на основе ИИ для создания базы данных голосовых отпечатков хайнаньских гиббонов, которых в мире осталось всего 42. Полученные на основе данных выводы могут помочь направлять усилия по репопуляции, выявляя семейные группы, одинокие особи и основные области для восстановления среды обитания.

Tech4Nature Brazil — использование недорогих датчиков для изучения воздействия изменения климата на мангровые экосистемы в Бразилии на острове Мараджо и факторов, влияющих на популяции мангровых крабов.

В соответствии с Зеленым списком МСОП и инициативой Huawei TECH4ALL, Tech4Nature стремится масштабировать результаты охраны природы с помощью цифровых технологий. С момента запуска в 2020 году инициатива реализовала 11 флагманских проектов в 8 странах совместно с рядом партнеров и местных сообществ.

Помимо Китая и Бразилии, в настоящее время реализуются проекты Этапа II Tech4Nature в Мексике по защите ягуаров в государственном заповеднике Дзилам-де-Браво; в Турции — по мониторингу зонтичных видов в качестве индикаторов общего состояния экосистемы с акцентом на диких коз и ланей; в Кении — по защите коралловых рифов и предотвращению незаконного промысла; и в испанской провинции Барселона — по изучению влияния досуговой деятельности на популяцию орлов Бонелли.

На Всемирном конгрессе по охране природы также состоялась первая церемония вручения наград Tech4Nature Awards, на которой были объявлены победители в трех категориях:

Компания Distant Imagery Solutions победила в категории «Технологические инновации» за решение «Радикальное восстановление: демократизация климатических технологий для восстановления экосистем».

Фонд African People & Wildlife победил в категории NatureTech Stewards за решение «Расширение возможностей сообществ для развития устойчивых лугопастбищных угодий».

Фонд M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) победил в категории «Сохранение видов» за решение «Защита находящихся под угрозой исчезновения оливковых черепах Ридли на побережье Одиша в Индии».

«Эти отмеченные наградами решения показывают, как инновационные технологии, оказывающиеся в руках защитников природы и сообществ, могут приводить к реальным изменениям для природы и людей, — сказала Гретель Агилар (Grethel Aguilar), генеральный директор МСОП. — Награды Tech4Nature Awards отмечают творчество и решимость тех, кто работает на переднем крае охраны природы. Их инновации приближают нас к справедливому миру, в котором ценится и сохраняется природа».

Решения в каждой категории наград Tech4Nature Awards оценивались группой экспертов по технологиям и охране окружающей среды со всего мира.

«Цифровые инновации играют важную роль в поддержке положительно влияющих на природу, устойчивых и инклюзивных решений, которые могут использоваться для мониторинга, защиты и восстановления популяций диких животных и их экосистем, — сказал Макс Кювелье Джакомелли (Max Cuvellier Giacomelli), руководитель отдела мобильных технологий для развития GSMA и один из судей в категории “Технологические инновации”. — Невероятно отрадно видеть так много инициатив, возникающих на местах, и получить возможность отметить некоторые из них в рамках награды Tech4Nature».

Всемирный конгресс по охране природы МСОП проходит каждые четыре года и собирает экспертов по охране природы со всего мира. Темами этого года стали: масштабирование природоохранной деятельности, снижение рисков изменения климата, обеспечение справедливости, переход к экономике и обществу, положительно влияющим на природу, а также революционные инновации и лидерство в области охраны окружающей среды.