Технологическая гонка и оборонная политика: основные акценты нового исследования рынка вооружений

Издательство «Дифанс Медиа» выпустило обзор «Рынок вооружений. Тренды и стратегии 2025», посвященный анализу трендов на глобальном рынке вооружений, описанию ключевых процессов и событий, влияющих на мировую оружейную торговлю, а также оценке перспектив развития глобального и региональных рынков.

Выпуск знакомит с поведением знаковых игроков на глобальном оружейном рынке, особенностями трансфера вооружений на Ближнем Востоке и в Северной Африке, изменениями оборонно-промышленной политики и динамики экспорта вооружений европейских стран. Среди других тем — экспорт в сегменте крылатых ракет и беспилотных систем, военные применения искусственного интеллекта, обзор режима контроля за ракетной технологией.

Подготовка и публикация обзора стали возможны благодаря поддержке эксклюзивного партнера проекта – общества с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (ООО «АСТ ГОЗ»).

«Обзор «Рынок вооружений. Тренды и стратегии 2025» предлагает комплексный взгляд на современные процессы в сфере обороны, объединяя анализ глобального рынка вооружений, эволюцию военного строительства, технологические вызовы и архитектуру международной безопасности. Особую актуальность представленной аналитической работе придает текущая геополитическая ситуация, характеризующаяся стремительно меняющимися факторами обеспечения безопасности», — отмечает генеральный директор ООО «АСТ ГОЗ» Антон Константинов.

Ценный вклад в подготовку текущего обзора внесли партнеры издательства — Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) и магистерская программа «Стратегические исследования» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Обзор будет размещен в свободном доступе на официальном сайте издательства «Дифанс Медиа» DFNC.RU