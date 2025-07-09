Технология отображения Hisense обеспечит просмотр повторов VAR на Клубном чемпионате мира по футболу FIFA Club World Cup 2025 

Во время Клубного чемпионата мира по футболу FIFA Club World Cup 2025 каждый матч будет транслироваться на экранах Hisense, установленных в комнате видеопомощи арбитрам (Video Assistant Referee, VAR) в Международном вещательном центре (IBC).

Система VAR предъявляет чрезвычайно высокие требования к характеристикам дисплеев, включая сверхвысокое разрешение, точность цветопередачи и скорость отклика в режиме реального времени. Это первый случай, когда FIFA предоставляет эксклюзивные права на размещение бренда на экранах VAR своему партнеру.

Помимо диспетчерской, бренд Hisense также займет видное место и на стадионе — от динамических светодиодных панелей по периметру стадиона до гигантских видеокубов — с броскими надписями, такими как «HISENSE 100» TV, «GLOBAL No.1» и «#RGB-MiniLED TV».

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 2-е место в мире по общему объему поставок телевизоров (2022–2024 годы) и 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 1 квартал 2025 года).