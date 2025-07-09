Технология отображения Hisense обеспечит просмотр повторов VAR на Клубном чемпионате мира по футболу FIFA Club World Cup 2025 

Спорт
9 июля 2025

Во время Клубного чемпионата мира по футболу FIFA Club World Cup 2025 каждый матч будет транслироваться на экранах Hisense, установленных в комнате видеопомощи арбитрам (Video Assistant Referee, VAR) в Международном вещательном центре (IBC).

Система VAR предъявляет чрезвычайно высокие требования к характеристикам дисплеев, включая сверхвысокое разрешение, точность цветопередачи и скорость отклика в режиме реального времени. Это первый случай, когда FIFA предоставляет эксклюзивные права на размещение бренда на экранах VAR своему партнеру.

Помимо диспетчерской, бренд Hisense также займет видное место и на стадионе — от динамических светодиодных панелей по периметру стадиона до гигантских видеокубов — с броскими надписями, такими как «HISENSE 100» TV, «GLOBAL No.1» и «#RGB-MiniLED TV». 

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 2-е место в мире по общему объему поставок телевизоров (2022–2024 годы) и 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 1 квартал 2025 года).  

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