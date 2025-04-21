TERTECH CHINA 2025 возвращается в июне этого года в качестве глобального эпицентра водных инноваций 

Организованное компаниями Herui Group и Informa Markets мероприятие WATERTECH CHINA 2025 — крупнейшая в мире международная выставка решений для обработки питьевой воды и сточных вод — проводится в 17 раз; с 4 по 6 июня 2025 года в Национальном выставочном и конференц-центре в Шанхае.

На 190 000 кв. м выставочной площади выставку посетят более 2500 экспонентов, включая более 40% международных компаний, и более 100 000 профессиональных посетителей из более чем 100 стран и регионов. Покрывая потребности в закупках 10 000 международных покупателей, выставка WATERTECH CHINA укрепила свои позиции в качестве ведущей B2B-платформы в водном секторе.

В этом году выставка посвящена продвижению экологически чистых муниципальных и коммерческих решений в области водоснабжения. Суть ее международной миссии заключается в поддержке устойчивых методов водопользования во всех секторах.

На выставке будут представлены гражданские и коммерческие решения, касающиеся безопасности питьевой воды, цифровых сетей водоснабжения и интеллектуальных систем мониторинга; муниципальные и промышленные инновации, направленные на очистку сточных вод, опреснение морской воды и рециркуляцию воды для снижения воздействия на окружающую среду; с четкой миссией по поддержке глобальных целей в области устойчивого развития выставка объединяет инновации, которые решают насущные проблемы воды в мире.