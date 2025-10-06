Тренер по дзюдо Людмила Алпарова о том, нужен ли сегодня спорт детям

Что дает детям спорт, особенно связанный с единоборствами? Насколько он необходим им, и нужно ли тратить столько времени на занятия и тренировки в век электроники и цифровых технологий? Ответ на эти вопросы, а также профессиональное мнение по другим важным для родителей темам согласилась дать Алпарова Людмила Рабесовна — мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта России международного класса по самбо, чемпионка мира по самбо 2007 года, неоднократная чемпионка и призёр всероссийских и международных соревнований по дзюдо и самбо, действующий тренер высшей категории, тренирующая детей в столичном Центре досуга и спорта «Олимпийские надежды», ул. Елецкая 11к2., и Спортивном клубе Дзюдо, ул. Партизанская 10., воспитавшая и подготовившая чемпионов и призёров первенства России, Европы, призеров и участников международных турниров и ЦФО.

Прежде всего следует отметить, что занятий спортом для детей любого возраста это всегда хорошо, особенно в настоящее время, вспомнив сколько времени современные дети проводят в школе и дома за партами и гаджетами. Ну, а дзюдо — это не только физическая подготовка, развитие ловкости, скорости, формирующие в детях уверенность в себе, это еще и командный дух, умение постоять за себя, преодолевать трудности и многое-многое другое.

У российских детей большую популярность завоевали занятия единоборствами. По данным исследований, около 30% школьников, занимающихся спортом, посещают секции боевых искусств. И дзюдо занимает одно из ведущих мест по востребованности среди них.

Почему дзюдо пользуется такой популярностью, и какую пользу этот вид спорта приносит детям? «Дзюдо» переводится с японского как «мягкий» или «гибкий путь». По сравнению с другими видами единоборств, этот спорт можно считать относительно мягким, поскольку в нём отсутствуют удары. Борьба здесь основывается на бросках, подсечках и, что крайне важно, на философском подходе.

Один из ключевых принципов, заложенный в философию дзюдо его основателем Дзигоро Кано – принцип «наилучшего использования энергии», максимально эффективного использования ума и тела, постоянном стремления превзойти во всем не противника, а самого себя. Этот подход способствует уважительному отношению к оппоненту и позволяет сосредоточиться на постоянном собственном совершенствовании. С каждой тренировкой и каждым соревнованием спортсмен растет, становится физически и психологически сильнее, выносливее и гибче.

Тренировки учат использовать силу и агрессию противника в своих интересах, полагаясь на технику, скорость и гибкость. Победителем станет тот, кто сможет направить агрессию, силу и массу противника против него самого, не прибегая к жёстким ударам и грубой силе, а полагаясь на скорость, технику и гибкость.

Дзюдо не надо воспринимать только как один из видов единоборств, как способ защиты или нападения. Это Путь – путь постоянного развития тела и духа, позволяющий использовать свою духовную и физическую энергию, во всех сферах человеческой жизни. Сам Дзигоро Кано рассматривал дзюдо как искусство развития гармоничной личности, инструмент самосовершенствования, как философию повседневной жизни.

Что приносят детям занятия дзюдо? Борьба не только укрепляет ребёнка физически, но также благоприятно влияет на его психоэмоциональное состояние и развитие когнитивных способностей (связанных с обработкой информации). Занятия этим видом спорта способствуют развитию координации движений, гибкости и выносливости, воспитывают дисциплину, так как требуют полного подчинения указаниям тренера (сэнсэя). Вместе с тем философия дзюдо учит использовать силу только для самообороны и защиты слабых, а также требует прикладывать максимум усилий, чтобы решать конфликты мирным путём.

Дзюдо развивает у ребенка тактическое мышление и способность предвосхищать действия оппонента, тренирует его наблюдательность и внимательность. Также борьба требует от спортсмена умения управлять своими эмоциями, что способствует развитию психологической устойчивости, внутреннего спокойствия и, как результат, — принятию взвешенных правильных решений в сложной и быстро меняющейся обстановке.

В завершение можно определить дзюдо еще и как универсальный вид спорта, поскольку им могут заниматься абсолютно любые дети с разными характерами, и флегматики, и холерики, и те, кто предпочитает размеренный образ жизни, и те, кто любит движение и энергию. Дзюдо также прекрасно подходит для девочек, способствуя развитию у них гибкости, правильной осанки и уверенности в себе. Кроме того, борьба очень полезна детям с ограниченными физическими возможностями и даже включена в программу Паралимпийских игр.

НА ФОТО: Алпарова Людмила Рабесовна – тренер высшей категории, мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта России Международного класса по самбо, чемпионка Мира по самбо 2007 г. неоднократная чемпионка и призёр всероссийских и международных соревнований по дзюдо и самбо. Тамерлан Тменов – Заслуженный мастер спорта России. Серебряный и бронзовый призер Олимпиады