ТРИОФЛЕЙМтм признан брендом № 1 среди огнезащитных покрытий в России

Компания О3 получила официальное заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук: бренд огнезащитных покрытий ТРИОФЛЕЙМтм признан брендом № 1 на российском рынке.

Этот результат стал подтверждением факта, что покрытия компании давно уже заслужили доверие профессионального сообщества. Теперь это признано и на уровне научной экспертизы.

Исследование проводилось среди профессиональных потребителей огнезащитных материалов в крупнейших регионах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Омске и Красноярске.

Опрос соответствовал международным стандартам ГОСТ Р ИСО 20252-2014 и ISO 20252:2019. Его методика основана на принципах «слепого» исследования — без подсказок, наведения и коммерческого влияния, аналогично рандомизированным медицинским тестам.

Респонденты оценивали узнаваемость брендов, репутацию, доверие к производителю, лояльность, а также соотношение «качество/цена».

ТРИОФЛЕЙМтм и ТРИОТЕРМтм показали лучшие результаты сразу по всем направлениям — от уровня доверия до готовности рекомендовать продукцию коллегам.

«Мы всегда были уверены в высочайшем качестве наших покрытий. Теперь имеем право утверждать это официально. Для нас это не просто признание, а стимул держать планку ещё выше — ведь за каждой произведённой банкой, за каждой отправленной палетой стоит ответственность перед теми, кто доверяет защите О3», — отметил Генеральный директор компании Григорий Шифрин.

Полученное заключение РАН подтверждает высокий уровень качества и доверия к продукции О3. Это не только оценка бренда, но и признание стандартов всей линейки огнезащитных решений компании, включая системы с использованием теплоизоляционных материалов.