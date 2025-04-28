TUMI представила лимитированную золотую коллекцию в честь 50-летия 

Международный бренд товаров для путешествий и образа жизни TUMI выпустил лимитированную нумерованную капсульную коллекцию золотистых чемоданов и аксессуаров в честь своего 50-летнего золотого юбилея.

«Мы хотели сделать что-то по-настоящему особенное к нашему 50-летнему юбилею, — говорит креативный директор Виктор Санс (Victor Sanz). — А что может быть лучше, чем взять наш культовый дизайн 19 Degree и придать ему смелый металлический золотой блеск? Этот ультралимитированный выпуск полностью посвящен празднованию наших достижений — 50 лет совершенствования дизайна и мастерства — и стоящих перед нами целей. Он представляет идеальное сочетание инноваций, стиля и праздника».

Лимитированная коллекция включает в себя четыре силуэта из фирменной коллекции 19 Degree Aluminum — портфель, чемодан для ручной клади, дорожный футляр для часов и минодьер — в юбилейном цвете Bullion Gold («литое золото»). Каждое сияющее изделие имеет корпус из авиационного алюминия с контурами и отличительными деталями культовой коллекции TUMI 19 Degree — и завершается табличкой в честь 50-летия истории компании с уникальным серийным номером. Всего 250 изделий каждого силуэта будут предложены по всему миру, что делает их желанными коллекционными предметами для энтузиастов TUMI.