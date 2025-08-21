TY Cosmetic упрощает мировым брендам импорт косметики из Китая 

Импорт косметики из Китая может быть ошеломляющей задачей как для новых, так и состоявшихся брендов. От следования нормативным требованиям до управления документацией, упаковкой и доставкой — этот процесс часто кажется похожим на лабиринт. TY Cosmetic, созданный в 2009 году профессиональный производитель косметики по спецификациям заказчиков и собственной разработки (OEM/ODM), помогает предприятиям по всему миру упростить этот процесс.

Благодаря трем заводам с сертификатами GMP, научно-исследовательскому отделу из 70 специалистов и более чем 7900 испытанным рецептурам компания TY Cosmetic стала надежным партнером компаний, желающих запустить или расширить свои линейки продуктов для ухода за кожей и волосами. В настоящее время компания обслуживает клиентов в более чем 74 странах, поддерживая импортеров товаров для продажи под собственными марками, интернет-магазины, салоны и стартапы.

Процесс импорта начинается с выполнения нормативных требований. Каждая страна назначения имеет свои правила в отношении косметики, включая ограничения, касающиеся ингредиентов, требования к тестированию на безопасность и формату маркировки. Упущение всего одного требования может привести к задержке отгрузки или к тому, что продукцию не пропустит таможня. TY Cosmetic предоставляет клиентам исчерпывающую документацию — включая сертификаты анализа (COA), паспорта безопасности материалов (MSDS) и сертификаты GMP — для обеспечения беспрепятственного пересечения продукцией государственных границ.

Помимо поддержки для выполнения нормативных требований, компания TY Cosmetic отличается гибкостью производства. Бренды могут выбирать существующую продукцию для продажи под собственными марками для более быстрого выхода на рынок или инвестировать в индивидуальные рецептуры для создания уникальных линеек продуктов. Каждый продукт тестируется на стабильность, безопасность и длительность хранения под руководством команды старших инженеров и международных консультантов.

Упаковка и фирменная маркировка также играют решающую роль для успеха на конкурентных рынках. Собственный творческий отдел компании TY Cosmetic предлагает дизайнерские и упаковочные решения, а специалисты по цепочкам поставок находят высококачественные флаконы, тюбики и коробки по выгодным ценам.

Доставка и таможенное оформление могут стать для импортеров еще одним камнем преткновения. TY Cosmetic помогает клиентам планировать сроки поставки, координировать партнеров по грузоперевозкам и готовить необходимые документы, делая логистику более предсказуемой и менее напряженной.

«Импорт косметики — это больше, чем просто поиск хорошего продукта. Это управление каждым невидимым шагом. TY Cosmetic дает своим клиентам уверенность в том, что их товар будет соответствовать нормативным требованиям, будет вовремя отправлен и будет пользоваться успехом на рынке», — сказал д-р Ли Вунг Кюн (Lee Woong Kyun) директор TY Cosmetic.

Объединив почти два десятилетия производственного опыта с дальновидными инвестициями в кадры, технологии и экологичные подходы, TY Cosmetic сохраняет положение глобального партнера для косметических компаний.