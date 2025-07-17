Участниками ретроралли «СТОЛИЦА.RODIS Классик Тур» стали более 80 экипажей

12 июля в Москве состоялся четвёртый этап Кубка РАФ и Кубка АСО «Наследие» — ретроралли «СТОЛИЦА.RODIS Классик Тур». Масштабное событие прошло при поддержке генерального партнёра — ювелирного дома RODIS.

Парад исторических трамваев открыл программу праздника, посвящённого Дню московского транспорта. Яркая колонна ретротрамваев, возглавляемая легендарной конкой, создала неповторимую атмосферу старой Москвы, после чего внимание гостей переключилось на главных героев дня — легендарные автомобили прошлого века и облаченных в элегантные наряды спортсменов.

Выставка раритетных автомобилей стартовала в 10:00. Гости мероприятия смогли увидеть более 140 уникальных автомобилей, среди которых Alfa Romeo RL Super Sport 1925 года (отмечающий в этом году свой столетний юбилей), Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz SLR McLaren, а также неизменная советская классика — «Волга» ГАЗ-21, «Победа» и «Москвичи».

Торжественный старт состоялся в 12:15. Около 80 экипажей проследовали по знаковым местам столицы: набережным Яузы и Москвы-реки, Таганской площади, территории МГУ, Кутузовскому и Комсомольскому проспектам, а также историческому району Немецкой слободы, где расположены производство и головной офис ювелирного дома RODIS, второй год выступающего генеральным партнером события.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Центре международной торговли. Ювелирный дом RODIS провёл презентацию Кубка сезона 2025 по ралли на классических автомобилях АСО «Наследие», вручил победителям в пяти спортивных зачётах эксклюзивные награды — выполненные из серебра уникальные медали в виде автомобильного колеса, а также наградил специальной медалью самого стильного участника ралли. В завершение мероприятия, по традиции, с творческими номерами выступили юные таланты — дети участников и гостей ралли.

Ретроралли «СТОЛИЦА.RODIS Классик Тур» вновь подтвердило статус одного из самых масштабных событий в мире классического автоспорта России, объединившего историю, технологии, традиционные семейные ценности и искусство ювелирного мастерства.