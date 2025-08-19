Участники из разных стран рассматривают Южно-Китайскую книжную ярмарку как культурную площадку 

Мир
19 августа 2025

Новостной репортаж GDToday. Южно-Китайская книжная ярмарка 2025 открывается 15 августа в Гуанчжоу. В отличие от прошлых лет, в этом году книжная ярмарка расширила площадь международного сектора до беспрецедентного уровня, заняв более 2000 квадратных метров. Многие известные зарубежные авторы и экспоненты также встретились с китайскими читателями. Что побудило их принять участие в одной из крупнейших книжных ярмарок в Южном Китае? Чтобы узнать, смотрите видео

