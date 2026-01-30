«Уездная ярмарка»: разовый проект стал площадкой для мастеров-ремесленников

В недавнем интервью организатор «Уездной ярмарки» Карина Чернова‑Дудко поделилась историей рождения проекта — от частной инициативы до масштабной площадки для мастеров‑ремесленников.

Всё началось с переезда в родной Миллерово. После беременности у Карины возникли проблемы с кожей, и это стало отправной точкой для глубокого погружения в тему косметологии. Она прошла обучение в Москве и начала изготавливать собственную косметику. Решающий поворот случился, когда она впервые попала на маркет в Ростове‑на‑Дону. Атмосфера творчества и энтузиазма поразила её до глубины души:

«Вокруг столько людей творческих, потрясающих, каждый что‑то делает своими руками. И настолько горящие глаза у этих людей. Меня это поразило до глубины души».

Вернувшись в Миллерово, Карина задумалась: почему бы не создать подобное мероприятие здесь? Так родилась идея локального маркета. Первая «Уездная ярмарка» состоялась 15 мая 2021 года — в День семьи. Для Карины было принципиально важно, чтобы событие объединило самых разных людей: детей, студентов, семейных гостей и пенсионеров.

Со временем проект вышел за рамки разовых мероприятий. Появилась «Академия уездной ярмарки мастеров» — инициатива, где ремесленников на благотворительной основе учат важным навыкам: как вести соцсети, регистрировать бизнес, выбирать систему налогообложения и грамотно формировать цены.

«На базе этого у меня родилась ещё одна идея… сейчас уже зарегистрирован товарный знак „Академия уездной ярмарки мастеров“», — рассказывает Карина.

Сегодня «Уездная ярмарка» — это не просто место продаж. Это пространство, где мастера находят аудиторию, а гости — уникальные изделия, созданные с душой. И всё это выросло из простого желания одной женщины поделиться тем, что её вдохновляет.

