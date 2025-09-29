«Униматик» отметил 25-летие открытием нового производственного цеха в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Группы компаний «Униматик». На церемонии награждения выступили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Викторович Шмыков, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Иванович Морозов, заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Юрьевич Ноженко и другие официальные лица. Гости отметили вклад компании в развитие промышленности региона и персональные достижения сотрудников.

Программа юбилея включала экскурсию по новому производственному цеху площадью 1430 кв. м. Здесь налажен полный цикл производства промышленных и учебных станков с российской системой ЧПУ. В ходе мероприятия представлено новое устройство ручного подъёма груза «Гравиталь». Разработка предназначена для точного позиционирования и перемещения крупных деталей, востребована в машиностроении, авиационной промышленности и нефтегазовом секторе. Первая партия станков, выпущенных в новом цехе, уже поставлена заказчикам. В планах компании — запуск второй очереди производства для увеличения мощностей.

О группе компаний «Униматик»:

Группа компаний «Униматик» — один из ведущих российских поставщиков оборудования для металлообработки. Основанная в 2000 году Игорем Фишелевым, компания зарекомендовала себя как надежный партнер в области инжиниринга, поставок и сервисного обслуживания высокотехнологичного оборудования. «Униматик» активно продвигает импортозамещение и внедряет современные цифровые технологии для автоматизации производственных процессов. Компания также реализует образовательные проекты, направленные на подготовку нового поколения специалистов машиностроения.

С 2018 года собственником бизнеса является Олег Фишелев, который занимает пост председателя совета директоров. Генеральный директором является Пётр Ващенко.