Уриэль предвидит светлое будущее

Уриэль (Urielle) сидит в классе, поглощенная чтением. Кончики ее пальцев следуют за причудливым узором выпуклых точек на лежащем перед ней листе бумаги.

«Я потеряла зрение в возрасте трех лет, но меня это не остановило. С нежного возраста родители научили меня быть независимой и уверенной в себе, усердно работать и следовать за своими мечтами», — говорит Уриэль.

Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в жизни, эта 20-летняя девушка всегда получала непоколебимую поддержку от своих родителей и учителей. Благодаря этому, своей страсти к учебе и рассказыванию историй, а также яростной решимости Уриэль сама контролирует свое будущее.

Начав занятия в поддерживаемом ЮНИСЕФ Учебном центре для детей с нарушениями зрения в ее родном городе Банги, Уриэль и другие дети и молодежь с нарушениями зрения учатся читать шрифт Брайля и — во многих случаях впервые — получают доступ к образованию.

Этот Центр является одним из трех финансируемых фондом «Education Cannot Wait» (ECW) в столице страны Банги центров, которые созданы для предоставления адаптированных возможностей обучения девочкам и мальчикам с нарушениями зрения в Центральноафриканской Республике. Эти центры помогают учащимся развивать навыки чтения и письма шрифтом Брайля и грамотность, достигать хороших уровней знаний в соответствии с национальной учебной программой и в конечном итоге помогают им поступить в обычные школы.

Каждое утро перед домом Уриэль останавливается специальный школьный тук-тук, который отвозит ее в Учебный центр. Курсы преподаются учителями с нарушениями зрения, которым помогают зрячие учителя, с использованием учебных материалов в шрифте Брайля.

Центр выполняет стандартную учебную программу Министерства национального образования. Здесь Уриэль научилась читать и писать шрифтом Брайля. Эти критически важные навыки открыли в ней вновь обретенную страсть. «Мне нравится делиться с людьми историями, особенно о социальных проблемах. Мой любимый предмет — социология, потому что мне нравится слушать о том, как живут, взаимодействуют и преодолевают трудности люди по всему миру», — говорит подросток.

Хотя сегодня Уриэль успешно учится в школе, ее дорога к образованию не была легкой в обществе, где сохраняется стигма в отношении людей с ограниченными возможностями. Уриэль вспоминает: «Некоторые соседи и даже родственники говорили мне, что я бесполезная, что я лучше подхожу для работы по дому, чем для учебы в школе. Но благодаря непреклонной поддержке родителей я научилась не обращать внимания на эти голоса».

Заглушив голоса скептиков, Уриэль понимает силу образования в плане расширения ее перспектив и построения будущего, которого она хочет для себя. «Чем больше я узнаю, тем больше рассказов разворачивается у меня в голове. Вот почему я полна решимости стать журналистом», — говорит она.

В Центре также проводятся курсы профессионально-технической подготовки для развития навыков. Прошлые учащиеся центра использовали эти новые навыки для трудоустройства, а некоторые даже пошли на государственную службу.

Центральноафриканская Республика — одно из самых тяжелых мест в мире для ребенка. Конфликты, насилие, вынужденное перемещение населения и стихийные бедствия остаются тяжелым бременем для страны. Годы нестабильности способствовали развалу и без того ограниченных служб образования, что привело к крайнему ограничению или отсутствию доступа к образованию во многих частях страны. Там, где школы открыты, в них часто не хватает квалифицированных и подготовленных учителей, учебных материалов и помещений с надежной конструкцией.

Для учащихся с ограниченными возможностями, таких как Уриэль, ситуация еще сложнее. В отношении детей с «особыми потребностями» все еще слишком распространены стигма и предубеждения, в результате чего семьи часто прячут своих детей с инвалидностью, лишая их доступа к сверстникам и более широкому обществу, включая школы. К счастью, родители Уриэль смогли распознать безграничный потенциал своей дочери.

Являясь глобальным фондом поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах при Организации Объединенных Наций, фонд ECW с 2017 года поддерживает таких партнеров, как ЮНИСЕФ в Центральноафриканской Республике, финансируя программы по расширению доступа к качественному образованию в защищенной учебной среде, укреплению национальных и местных систем образования, поддержке учителей и оказанию адресной поддержки девочкам и детям с ограниченными возможностями.

Сегодня Уриэль недостаточно быть просто блестящей ученицей. «Я также хочу стать паралимпийской спортсменкой. Я тренируюсь три раза в неделю в беге на длинные дистанции!» — говорит она.

А пока Уриэль планирует продолжать учиться и рассказывать истории, чтобы вдохновлять окружающих. Широко улыбаясь, она говорит: «Рассказывать истории — это моя страсть. Я знаю, что это долгий путь и что у меня есть еще минимум шесть лет до университета. Но когда-нибудь у меня будет собственная радиопрограмма!»

Ее устремления не знают границ, а ее достижения являются свидетельством потенциала, который есть у всех детей, когда они получают образование, ресурсы и поддержку, необходимые для процветания.