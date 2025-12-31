Уриэль предвидит светлое будущее

Мир
31 декабря 2025

Уриэль (Urielle) сидит в классе, поглощенная чтением. Кончики ее пальцев следуют за причудливым узором выпуклых точек на лежащем перед ней листе бумаги.

«Я потеряла зрение в возрасте трех лет, но меня это не остановило. С нежного возраста родители научили меня быть независимой и уверенной в себе, усердно работать и следовать за своими мечтами», — говорит Уриэль.

Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в жизни, эта 20-летняя девушка всегда получала непоколебимую поддержку от своих родителей и учителей. Благодаря этому, своей страсти к учебе и рассказыванию историй, а также яростной решимости Уриэль сама контролирует свое будущее.

Начав занятия в поддерживаемом ЮНИСЕФ Учебном центре для детей с нарушениями зрения в ее родном городе Банги, Уриэль и другие дети и молодежь с нарушениями зрения учатся читать шрифт Брайля и — во многих случаях впервые — получают доступ к образованию.

Этот Центр является одним из трех финансируемых фондом «Education Cannot Wait» (ECW) в столице страны Банги центров, которые созданы для предоставления адаптированных возможностей обучения девочкам и мальчикам с нарушениями зрения в Центральноафриканской Республике. Эти центры помогают учащимся развивать навыки чтения и письма шрифтом Брайля и грамотность, достигать хороших уровней знаний в соответствии с национальной учебной программой и в конечном итоге помогают им поступить в обычные школы.

Каждое утро перед домом Уриэль останавливается специальный школьный тук-тук, который отвозит ее в Учебный центр. Курсы преподаются учителями с нарушениями зрения, которым помогают зрячие учителя, с использованием учебных материалов в шрифте Брайля.

Центр выполняет стандартную учебную программу Министерства национального образования. Здесь Уриэль научилась читать и писать шрифтом Брайля. Эти критически важные навыки открыли в ней вновь обретенную страсть. «Мне нравится делиться с людьми историями, особенно о социальных проблемах. Мой любимый предмет — социология, потому что мне нравится слушать о том, как живут, взаимодействуют и преодолевают трудности люди по всему миру», — говорит подросток.

Хотя сегодня Уриэль успешно учится в школе, ее дорога к образованию не была легкой в обществе, где сохраняется стигма в отношении людей с ограниченными возможностями. Уриэль вспоминает: «Некоторые соседи и даже родственники говорили мне, что я бесполезная, что я лучше подхожу для работы по дому, чем для учебы в школе. Но благодаря непреклонной поддержке родителей я научилась не обращать внимания на эти голоса».

Заглушив голоса скептиков, Уриэль понимает силу образования в плане расширения ее перспектив и построения будущего, которого она хочет для себя. «Чем больше я узнаю, тем больше рассказов разворачивается у меня в голове. Вот почему я полна решимости стать журналистом», — говорит она.

В Центре также проводятся курсы профессионально-технической подготовки для развития навыков. Прошлые учащиеся центра использовали эти новые навыки для трудоустройства, а некоторые даже пошли на государственную службу.

Центральноафриканская Республика — одно из самых тяжелых мест в мире для ребенка. Конфликты, насилие, вынужденное перемещение населения и стихийные бедствия остаются тяжелым бременем для страны. Годы нестабильности способствовали развалу и без того ограниченных служб образования, что привело к крайнему ограничению или отсутствию доступа к образованию во многих частях страны. Там, где школы открыты, в них часто не хватает квалифицированных и подготовленных учителей, учебных материалов и помещений с надежной конструкцией.

Для учащихся с ограниченными возможностями, таких как Уриэль, ситуация еще сложнее. В отношении детей с «особыми потребностями» все еще слишком распространены стигма и предубеждения, в результате чего семьи часто прячут своих детей с инвалидностью, лишая их доступа к сверстникам и более широкому обществу, включая школы. К счастью, родители Уриэль смогли распознать безграничный потенциал своей дочери.

Являясь глобальным фондом поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах при Организации Объединенных Наций, фонд ECW с 2017 года поддерживает таких партнеров, как ЮНИСЕФ в Центральноафриканской Республике, финансируя программы по расширению доступа к качественному образованию в защищенной учебной среде, укреплению национальных и местных систем образования, поддержке учителей и оказанию адресной поддержки девочкам и детям с ограниченными возможностями.

Сегодня Уриэль недостаточно быть просто блестящей ученицей. «Я также хочу стать паралимпийской спортсменкой. Я тренируюсь три раза в неделю в беге на длинные дистанции!» — говорит она.

А пока Уриэль планирует продолжать учиться и рассказывать истории, чтобы вдохновлять окружающих. Широко улыбаясь, она говорит: «Рассказывать истории — это моя страсть. Я знаю, что это долгий путь и что у меня есть еще минимум шесть лет до университета. Но когда-нибудь у меня будет собственная радиопрограмма!»

Ее устремления не знают границ, а ее достижения являются свидетельством потенциала, который есть у всех детей, когда они получают образование, ресурсы и поддержку, необходимые для процветания.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Спокойный рост: как изменятся цены на недвижимость в 2026 году?

Общество

ЖК «Вишнёвый сад» на Мосфильмовской успешно прошёл проверку Мосгосстройнадзора

Общество

Бренд ICON SKIN получил высшую награду ЯПокупаю Beauty Awards 2025

Общество

Фестиваль «Униматик. Юный машиностроитель» вышел на новый уровень и объединил рекордное число участников