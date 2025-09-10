UTribe начинает полномасштабную работу: цифровое золото для всех

Международная финтех-платформа UTribe (Ubuntu Tribe) объявила об официальном старте работы

9 сентября 2025 года международная финтех-платформа UTribe (Ubuntu Tribe) официально объявила о полномасштабном запуске после успешного бета-тестирования. Компания, основанная в 2018 году, предлагает пользователям по всему миру инновационный формат инвестиций — цифровое золото, объединяющее проверенную временем надежность драгоценного металла и преимущества блокчейн-технологий.

За развитием платформы стоит Мамаду Квиджим Турэ, признанный эксперт в области финансовых технологий и блокчейн-инноваций, входящий в топ-10 самых влиятельных людей Африки по версии Forbes. Его видение формирует стратегию UTribe: финансовая система должна работать для людей, а не против них.

«Наша миссия — не просто создавать новые финансовые продукты, а открыть мир инвестиций для каждого человека, независимо от страны, дохода или уровня финансовых знаний. Цифровое золото должно быть прозрачным, безопасным и понятным инструментом, который помогает людям сохранять и приумножать капитал, защищая их от экономической нестабильности и открывая новые возможности в глобальной экономике», — подчеркивает Мамаду Квиджим Турэ.

Главная цель UTribe — сделать инвестиции в золото доступными каждому, независимо от страны проживания и уровня дохода. Для миллионов людей, особенно в странах с развивающейся экономикой, традиционные инвестиции остаются недоступными из-за высоких барьеров входа, сложностей с хранением и ограниченного доступа к финансовым инструментам. UTribe меняет правила игры, позволяя инвестировать начиная даже с одного миллиграмма золота, управлять активами через защищенное веб-приложение UTribe Wallet и быть уверенным в их прозрачности и безопасности.

Ключевой продукт компании — токен GIFT Gold, полностью обеспеченный физическим золотом, хранящимся в регулируемых сейфах в Швейцарии, Германии, Сингапуре, Дании и ОАЭ. Запасы ежегодно проходят аудит и страхуются, что гарантирует стабильность и надежность инвестиций. Все транзакции фиксируются в блокчейне, что обеспечивает полную прозрачность операций и проверяемость данных.

Особое внимание UTribe уделяет регулированию и безопасности. Европейская лицензия Virtual Asset Service Provider (VASP), полученная компанией, подтверждает соответствие деятельности UTribe строгим требованиям ЕС, включая регламент MiCA. Такой статус позволяет пользователям работать с цифровым золотом в полностью легальной и защищенной среде, а компании — интегрироваться в международные финансовые рынки на равных с крупными игроками.

Для инвесторов в России и странах СНГ доступ к международным финансовым инструментам часто ограничен: высокие барьеры входа, сложность операций и недостаток прозрачности делают традиционные инвестиции в золото практически недоступными. UTribe меняет правила игры, предлагая продукт, который сочетает проверенную временем надежность золота с удобством и безопасностью цифровой платформы.

Компания планирует дальнейшее развитие: цель UTribe — вовлечь миллионы людей в глобальную финансовую систему, создавая единый стандарт доверия и безопасности.

Полномасштабный запуск платформы подтверждает стратегическую зрелость компании и открывает новый уровень доступности, прозрачности и надежности цифровых инвестиций для пользователей по всему миру.