В честь 10-летия Парижского соглашения в Баотине представлена «Инициатива сотрудничества Китая и ЕС по созданию уездов с нулевыми выбросами углерода»

По случаю 10-й годовщины Парижского соглашения Китай официально объявил о своем новом определяемом на национальном уровне вкладе (NDC) и представил инициативу международного сотрудничества «ИИ+», которая сделает сдвоенный переход на новые цифровые и экологичные технологии частью видения общего будущего. Одновременно с этим 20 октября в Баотине, Хайнань, Китай, с успехом прошла международная конференция «От стремления к реализации: действия Хайнаня в рамках Конференций Сторон (КС)», организованная совместно Народным правительством Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда, Китайским обществом устойчивого развития и Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань). В мероприятии приняли участие более ста представителей международных организаций, китайских и европейских правительств, научно-исследовательских институтов и корпораций, чтобы вместе изучить возможную ключевую роль местных правительств в реализации NDC.

Являясь единственным административно-территориальным образованием Китая уровня уезда, включенным в зону сотрудничества Китая и ЕС в области экологичных и цифровых инноваций, Баотин использует политики нулевых тарифов, низкого уровня налогообложения и упрощенного налогового режима, а также упрощенной трансграничной передачи данных порта свободной торговли Хайнань для создания уникальных преимуществ для международного сотрудничества и перехода на новые экологичные и цифровые технологии. Расположенный на территории будущего крупнейшего в мире порта свободной торговли уезд Баотин уже создал прочную основу для осуществления перехода на новые экологичные и цифровые технологии.

Основными подходами уезда Баотин для осуществления перехода к нулевым выбросам углерода являются: способствование электрификации, модернизации с целью повышения энергоэффективности и внедрению объединенных энергетических служб в ключевых секторах, включая промышленность, строительство, транспорт и туризм, для снижения выбросов углерода; укрепление в качестве поглотителей углерода тропических лесов и долин рек, чтобы сбалансировать сокращение выбросов с поглощением углерода; создание платформы «углеродных счетов + углеродного бюджета» в соответствии с глобальными стандартами; пилотное взаимное с системой CBAM ЕС признание сертификатов для обеспечения отвечающих нормативных требованиям и недорогих цепочек поставок.

Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), первый специальный посланник Китая по вопросам изменения климата, отметил, что в рамках нового раунда определения NDC Китая и совместного заявления ЕС и Китая по климату для прессы практическое сотрудничество уезда Баотин с европейскими партнерами является не только ключевой мерой для его собственного устойчивого развития и создания порта свободной торговли Хайнань и острова с нулевыми выбросами углерода, но и вкладом «решения Баотина» в глобальное видение развития с нулевыми выбросами углерода путем реализации конкретных проектов.

Лоренс Тубиана (Laurence Tubiana), специальный посланник COP30 в Европе и генеральный директор Европейского климатического фонда, подчеркнула, что достижение целей Парижского соглашения должно опираться на решительные действия на местном уровне. Она высоко оценила Баотин как вдохновляющий пример, признав ценность проекта для укрепления многостороннего сотрудничества представителей правительства, научного сообщества, промышленности и европейских партнеров и отметила, что опыт Хайнаня может служить примером для других островных экономик.

Xie Zhenhua, China’s First Special Envoy for Climate Change Affairs; Laurence Tubiana, COP30 Special Envoy to Europe and CEO of the European Climate Foundation

В круглом столе «Формирование новой парадигмы глобальных городов будущего и управления климатом» приняли участие Беате Транкманн (Beate Trankmann), постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Китае; Цай Яоцзе (Cai Yaoze), мэр Баотина; Цзи Вэйдун (Ji Weidong), профессор Шанхайского университета Цзяо Тун и сопредседатель Глобальной сети ИИ Университета ООН; Питер Лин-Ваннерус (Peter Ling-Vannerus), главный представитель SEB в Пекине; Конг Жунган (Cong Ronggang), профессор Пекинского технологического института; Гари Чжао (Gary Zhao), главный менеджер центра BRE в Китае; и Дункан Юй (Duncan Yu), главный менеджер Withings в Азии. Участники подробно обсудили пять путей перехода «от стремления к действиям» — показатели, финансирование, технологии, управление и сценарии — исследуя возможности превращения глобальных климатических амбиций в решения уровня города, которые можно количественно оценить, профинансировать, реализовать, которые поддаются управлению и могут быть использованы в качестве опыта.

Beate Trankmann, UNDP Resident Representative in China; Cai Yaoze, Mayor of Baoting Li and Miao Autonomous County, Hainan Province; Ji Weidong, Professor of Shanghai Jiao Tong University; Peter Ling-Vannerus, Chief Representative of SEB Beijing; Cong Ronggang, Professor of Beijing Institute of Technology; Gary Zhao, General Manager of the Building Research Establishment (BRE) China; Duncan Yu, General Manager for Asia at Withings

На конференции была подчеркнута ключевая роль искусственного интеллекта в управлении климатом. Решения «ИИ+», примером которых является крупномасштабная модель ИИ «Zidong Taichu», широко применяются в таких областях, как управление на уровне уезда, профилактическое здравоохранение, цифровая экономика и экологичное финансирование.

Представленные на конференции флагманские проекты: способствуют применению интеллектуального проектирования зданий для всего жизненного цикла с целью формирования экологичной, здоровой и разумной среды обитания; обеспечивают использование носимых устройств медицинского класса в сообществах, на рабочих местах и в больницах, определяя непрерывный путь от проверки технологий до их коммерческого применения, который способствует выходу европейских предприятий, работающих в сфере цифрового здравоохранения, на китайский рынок.

В рамках «лагеря ускорения европейских партнеров» на конференции состоялся запуск флагманских проектов «3+7+4». 3 проекта механизмов высшего уровня: создание воспроизводимой модели развития «океан-остров с нулевыми выбросами углерода и устойчивостью к изменениям климата» и полного набора инструментов для обмена и совместного использования политик, стандартов, законодательства, финансирования и знаний. 7 международных отраслевых проектов: в центре внимания цифровая терапия, природоохранные стандарты строительства и организации жизни общин с низкими выбросами углерода, сообщества с рациональным здравоохранением для всех возрастных групп, интегрированные экологичные энергосистемы и управление выбросами углерода и зданиями с использованием ИИ, совместная с европейскими партнерами разработка ведущих международных стандартов и демонстрационных проектов. 4 флагманских пилотных проекта: развитие трансграничного здравоохранения, оздоровления с отрицательными показателями выбросов углерода, природной терапии и технологий профилактического здравоохранения для создания глобальной инфраструктуры, определяющей стандарты.

Ли Мэн (Li Meng), председатель Китайского общества по устойчивому развитию и бывший заместитель министра науки и технологий Китая, обозначил четыре приоритета — взаимное признание стандартов, правовых основ, финансовых инноваций и средств обеспечения этичного применения ИИ в сфере климата, а также кратко описал план ключевых действий Зоны инноваций Баотина, включающий: запуск проекта Инфраструктура для изучения профилактического здравоохранения и платформа для перевода клинических исследований, разработка и развертывание Цифровой платформы управления выбросами углерода в Баотине 2.0, внедрение маркировки сертификации «Здоровое сообщество Китай-ЕС 1,5 °C», а также публикация перечня экологичных и цифровых инноваций Баотина.

Li Meng, Chairman of the Chinese Society for Sustainable Development and Former Vice Minister of Ministry of Science and Technology of China

Му Керуи (Mu Kerui), секретарь партии в Баотин-Ли-Мяоском автономном уезде провинции Хайнань, рассказал об инновационных исследованиях и пробных подходах к разработке моделей устойчивости уезда Баотин к изменению климата для морских и островных регионов с точки зрения городского управления и устойчивого развития.

Цяо Цзе (Qiao Jie), член Китайской инженерной академии и исполнительный вице-президент Пекинского университета, рассказала о влиянии изменения климата на репродуктивное и детское здоровье, объяснила важность применения ИИ для укрепления здоровья на протяжении всего жизненного цикла в контексте глобального изменения климата и предложила использовать опыт Зоны инноваций Баотина для создания новой парадигмы управления профилактическим здравоохранением на протяжении всего жизненного цикла.

Юань Фэн (Yuan Feng), заместитель декана Колледжа архитектуры и городского планирования Университета Тунцзи, исходя из взаимосвязанности «сокращения выбросов со здоровьем», предложил концепцию архитектурных интеллектуальных агентов «конструктивное мышление + профилактическое здравоохранение», помогая Баотину создать глобальную демонстрацию профилактического здравоохранения и климатического лечения.

Йонас Торнблом (Jonas Törnblom), председатель-учредитель Шведско-китайского альянса экологичных технологий и содиректор Китайско-европейского инновационного центра устойчивого развития (CEIC), сказал, что CEIC будет способствовать взаимному признанию углеродных стандартов, цифровых двойников, экологичных финансов, синей экономики и низкоуглеродного здравоохранения.

Сюй Бо (Xu Bo), директор Института автоматизации Академии наук Китая, продемонстрировал сценарии широкого применения мультимодальной большой модели «Zidong Taichu» для управления на уровне уезда, при этом «ИИ+» служит механизмом достижения Баотином нулевых выбросов углерода.

Пэн Итинг (Peng Yiting), председатель Asia Allied Infrastructure Holdings, подчеркнул важность принципа «приоритетности планирования и развития на основе стандартов», призвав к сдвоенному переходу на новые цифровые и экологичные технологии, чтобы превратить Баотин одновременно в «фабрику инноваций» и в «демонстрационный зал» экологичных технологий.

Тан Хуа (Tang Hua), генеральный директор Хайнаньского бюро международного экономического развития, подчеркнул, что современная промышленная система Хайнаня «4+5+3+2» создаст широкие возможности для международного сотрудничества.

Эрик Берглоф (Erik Berglof), главный экономист Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), выступает за совместные инвестиции государственного и частного секторов в природную инфраструктуру, рассматривает проблему изменения климата как связь «климат-природа-здоровье человека» и признает успешность комплексных решений уезда Баотин на основе природных ресурсов.

Mu Kerui, Party Secretary of Baoting Li and Miao Autonomous County, Hainan Province; Qiao Jie, Member of the Chinese Academy of Engineering and Executive Vice President of Peking University; Yuan Feng, Vice Dean and Professor at the College of Architecture and Urban Planning, Tongji University; Jonas Törnblom, Founding Chair of the Sweden–China Green-Tech Alliance and Co-Director of the China–Europe Innovation Center for Sustainable Development (CEIC); Xu Bo, Director of the Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Dean of the School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences; and Director of the Key Laboratory of Complex Systems Cognition and Decision; Peng Yiting, Chairman of Asia Allied Infrastructure Holdings Limited; Tang Hua, Director General of the Hainan Bureau of International Economic Development; and Erik Berglof, Chief Economist of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

На двух закрытых заседаниях создаются рабочие группы по ключевым направлениям: взаимное признание углеродных стандартов: нейтральная и инклюзивная парадигма городского управления с использованием ИИ, создана азиатская региональная рабочая группа по взаимному признанию углеродных стандартов; устойчивые правовые механизмы для океанических и островных регионов, создана рабочая группа по исследованию правового регулирования вопросов климата островов.

Десять лет назад Парижским соглашением было определено совместное обязательство — глобальное потепление не должно превысить 1,5 °C. Сегодня, спустя десятилетие, Баотин в провинции Хайнань отвечает на этот призыв своим новым обязательством NDC и импульсом в результате создания в 2025 году таможенной зоны порта свободной торговли Хайнань, предлагая глобальным партнерам создание совместными усилиями уездов с нулевыми выбросами углерода. Это призыв превратить стремление в действия, позволить технологиям укорениться и превратить «дивиденды» от защиты окружающей среды в ощутимую реальную пользу для народов Китая и Европы.