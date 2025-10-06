В честь 80-летия Победы стартовал патриотический проект «Дорога Памяти»

Стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Дорога Памяти. Сохранение исторической памяти и мест воинской славы»

В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Дорога Памяти. Сохранение исторической памяти и мест воинской славы», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта «Мы вместе» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Студенты колледжей или вузов, школьники 7–11 классов, педагогические работники до 35 лет смогут внести вклад в развитие единой интерактивной карты памяти, пройдя регистрацию с 29 сентября до 20 ноября 2025г. на сайте дорогапамяти.рф. Участвовать могут как индивидуальные участники, так и команды до 6 человек.

Проект уникален своей структурой, включающей 14 тематических категорий памятных мест, где для каждого объекта участниками на интерактивную карту наносятся наглядные визуальные материалы (фото, панорамы 360, др.) и подробные статьи формата Wiki: Монументы, Стелы, Мемориалы, Обелиски, Вечный огонь, Музей Воинской Славы, Могила Неизвестного Солдата, Диорамы боевых действий, Воинские захоронения и братские могилы, Памятники полководцам и командирам, Кладбища Героев Советского Союза и Героев России, Танковые колонны и артиллерийские установки, Места Воинской Славы, Места, увековечивающие память о жертвах геноцида советского народа.

Финал конкурса «Дорога Памяти» 2025 года запланирован к проведению в рамках Всероссийского патриотического форума с 7 по 9 декабря 2025 г. в Национальном центре «Россия» в г. Москве совместно с Роспатриотцентром.

В попечительский совет Конкурса входят: Золотарева Наталия Михайловна (советник министра просвещения Российской Федерации, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по воспитанию и просвещению, президент Союза директоров организаций СПО России), Бондюков Иван Викторович (директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина», обладатель государственных наград – медали «За отвагу», медали Суворова, медали Жукова), Михальченкова Наталья Алексеевна (и.о. генерального директора Государственной публичной научно-технической библиотеки России), Рогов Владимир Валерьевич (общественный деятель, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области, председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, лидер общественной организации «Славянская гвардия»).

Победители конкурса «Дорога Памяти» будут определены и названы в декабре в Национальном центре «Россия» для каждого субъекта Российской Федерации, от которого заявились участники. Школы и учебные заведения, чьи воспитанники войдут в число лауреатов, будут удостоены специального знамени «Дорога Памяти». Для всех участников и победителей запланирована система вознаграждений и подарков от организатора и партнеров Конкурса.