В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления Японским захватчикам и Мировой войне против фашизма. С 17 по 18 апреля в городе Цюйчжоу, провинция Чжэцзян, проходило китайско-американское мероприятие по культурному обмену «Увидимся в Цюйчжоу» на тему «Пусть история освещает будущее».

15 ноября 2023 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на совместном приветственном банкете американских групп дружбы в Сан-Франциско. Он отметил: «В Цюйчжоу, провинция Чжэцзян, существует мемориальный музей операции в честь рейдеров Дулиттла. Потомки американских солдат, спасенных в то время, часто приезжают в это место, чтобы отдать дань уважения китайскому народу, который проявил мужество. Я верю, что дружба между народами Китая и США, скрепленная кровью и пламенем, будет передаваться из поколения в поколение».

17 апреля дружественные люди из Китая и США посетили место проведения спасательной операции «Дулиттла» и объединили усилия, чтобы «посадить дерево дружбы» и посеять семена, символизирующие мир и надежду.

18 апреля в рамках китайско-американского мероприятия по культурному обмену в прямом эфире транслировались документальные фильмы «В поисках Дулиттла» и «Битва за Мидуэй». Оглядываясь назад, можно сказать, что народы Китая и США, с их стойким духом и упорством, сражались бок о бок с антифашистскими силами по всему миру, одержали великую победу и внесли неизгладимый вклад в дело мира и справедливости во всем мире.

Во время мероприятия 8 дружественных людей из Китая и США торжественно запечатали свои послания на будущее в «капсулу времени». Когда очевидцы «спасения операции Дулиттла», потомки спасателей и представители иностранных гостей совместно развернули длинный свиток картины крестьян деревни Юйдун на тему «операции Дулиттла», на сцене раздались бурные аплодисменты. Чжоу Ливэнь, бывший директор отдела журналистов газеты «Гуанмин жибао», также привез документальную литературу «Герои гор и рек – обещание Цюйчжоу в 1942 году».

После того, как Американско-Китайский фонд авиационного наследия присвоил старшей школе Цюйчжоу звание «Школа дружбы летающих тигров», старшая школа Цюйчжоу официально присоединилась к проекту «Школа дружбы летающих тигров и программа молодежного лидерства». После передачи экземпляра газеты «Цзефан жибао», опубликовавшей отчет о «рейде Дулиттла», Национальному музею военно-воздушных сил США, Мемориальный зал, посвященный операции «Дулиттла» в Цюйчжоу и Мемориальный зал войны сопротивления за рубежом были объявлены «музеями-побратимами». Ассоциация исторических исследований по операции «Дулиттла» в городе Цюйчжоу и музей американского авианосца «Хорнет» передали коллекции в дар друг другу.

В ходе диалоговой сессии на тему «Пусть история освещает будущее» дружественные народы Китая и США провели углубленный обмен мнениями по теме «Крепко запомнить историю и вместе беседовать о дружбе».

В тот же день дружественные люди из Китая и США посетили древний город Цюйчжоу, чтобы почувствовать конфуцианскую культуру на южной святой земли. Приглашенный представитель Джефф Грин, председатель Американско-Китайского фонда авиационного наследия, сказал, что Цюйчжоу продемонстрировал открытость и жизнеспособность китайской культуры.

Мероприятие проводилось под руководством Китайской ассоциации общественной дипломатии и было организовано музеем города Цюйчжоу и Ассоциацией исторических исследований по операции «Дулиттла» в городе Цюйчжоу.