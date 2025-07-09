В Ханчжоу запланировано открытие выставки «Зеленые мили: Степной шелковый путь в X–XII веках» 

Выставка «Зеленые мили: Степной Шелковый путь в X–XII веках» официально откроется 11 июля в Китайском национальном музее шелка и станет изюминкой Недели Шелкового пути 2025. В рамках этой выставки, совместно организованной музеем и культурными учреждениями автономного района Внутренняя Монголия, будут показаны более 200 артефактов, из которых более 60 признаны первоклассными реликвиями, чтобы помочь живо представить культурные обмены на протяжении древнего Степного Шелкового пути.

Проходящий через всю Евразию Степной Шелковый путь служил жизненно важным северным маршрутом, связывающим кочевые и земледельческие цивилизации. От династии Ляо (916–1125 гг.), сочетавшей величие династии Тан с элегантностью династии Сун и центральноазиатской динамикой, до киданей, которые создали уникальный синтез культур, этот маршрут способствовал перемещению идей, товаров и технологий — от одомашнивания лошадей до металлургии, — формируя плюралистическое единство китайской цивилизации.

Выставка разделена на четыре тематических раздела. Происхождение Степного Шелкового пути — отслеживание доисторических корней и экспансия при династии Ляо, превратившей этот маршрут в процветающую торговую сеть. Следы кочевых и земледельческих народов — инновации киданей в области управления, ремесел (текстиль, керамика и изделия из металла) и их система двойного управления, сочетавшая традиции кочевых народов с традициями династии Хань. Слияние разнообразных цивилизаций в Китае — демонстрация стеклянной посуды, агата, янтаря и хрусталя из Персии и арабского мира, а также дипломатических артефактов династий Сун, Ся и Цзинь. Расширение Степного Шелкового пути — изучение морской торговли династии Ляо с королевством Уюэ (современный Чжэцзян), обмен селадона, шелка и специй на сокровища Центральной Азии.

Автономный район Внутренняя Монголия, удостоенный в этом году на Неделе Шелкового пути 2025 звания Почетного гостя, добавит увлекательный штрих в церемонию открытия традиционной игрой на морин хууре (лошадиной скрипке). Наиболее волнительными выступлениями станет исполнение произведений «Бескрайние пастбища» и «Десять тысяч лошадей мчатся галопом», напоминающих о духе и величии степи.

Выставка «Зеленые мили» будет открыта для посетителей до 20 октября 2025 года, предлагая уникальную возможность погрузиться в непреходящее наследие этого исторического маршрута Шелкового пути.