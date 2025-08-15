В Храме Христа Спасителя откроется выставка, посвященная Юрию Лужкову

19 августа в музейной галерее Храма Христа Спасителя откроется выставка «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма». Выставка, приуроченная к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя, посвящена Юрию Михайловичу Лужкову и его вкладу в возрождение храмов Москвы, истории воссоздания Храма Христа Спасителя и той роли, которую Ю. М. Лужков сыграл в возрождении святыни, значимой для каждого православного россиянина.

Выставка, открывающая цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фондом Юрия Лужкова и Фондом Храма Христа Спасителя при поддержке Главного архива РФ и Музея Москвы, предоставивших для нее уникальные фотоматериалы и экспонаты.

Рассказывая об этапах строительства Храма на стыке тысячелетий, выставка от экспоната к экспонату раскрывает представление о Ю. М. Лужкове не только как о государственном деятеле, мэре и управленце, но и как о человеке, горячо любившем родной город, вдохновленном идеей восстановления Храма и сделавшем все для того, чтобы она стала реальностью. Ю. М. Лужков воспринимал разрушение Храма как трагедию, символизирующую разрыв с духовными корнями России. Его стремление возродить уничтоженный в 1931 году символ православия стало не просто градостроительным проектом, но актом исторической справедливости, объединившим веру, культуру и политическую волю.

Пространство выставки состоит из нескольких разделов, описывающих этапы жизни Ю. М. Лужкова, рассказывающих об истории восстановления Храма Христа Спасителя и других святынь столицы, а также о реставрированных, воссозданных и новых построенных объектах искусства, культуры и спорта. Личностная повествовательная канва экспозиции строится на цитатах из автобиографической книги Ю. М. Лужкова «Москва и жизнь».

Экспонатами выступят фото- и видеоматериалы Фонда Юрия Лужкова и Фонда Храма Христа Спасителя, артефакты, связанные со строительством, награды Ю. М. Лужкова от РПЦ и религиозных организаций, обращения, письма и воспоминания людей, связанные с восстановлением Храма. Особое место в экспозиции займет Библия, переданная Юрию Михайловичу в 1992 году, когда еще не было планов воссоздания Храма, пожилой женщиной со словами о том, что муж-историк завещал отдать именно тому, кто займется восстановлением Храма Христа Спасителя. После восстановления Храма эта старинная Библия была передана настоятелю Храма и сегодня является частью его постоянной экспозиции.

Выставка будет открыта для посещения с 20 августа по 01 октября 2025 года ежедневно с 10 до 18 часов.

Ю. М. Лужков умер 10 декабря 2019 года на 83-м году жизни. Фонд Юрия Лужкова начал свою работу в 2020 году для продолжения его добрых начинаний, развития и поддержки культурной, образовательной, духовной, спортивной жизни Москвы и других городов России, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель.