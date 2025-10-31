В Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, 24 октября 2025 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию создания подразделений специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Важное и торжественное мероприятие было организовано и проведено Центром национальных стратегий (ЦНС) и ООО «Культурный Код» во главе с Орешкиным К. Г. и оказывающими всестороннюю поддержку и содействие курсу и политике Президента России.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации адмирал Игорь Костюков, ветераны и действующие военнослужащие подразделений специального назначения, а также их семьи.

Организаторам церемонии удалось собрать семьи героев Российской Федерации, включая их жен, вдов и матерей с детьми, со всех регионов страны. Это придало мероприятию особую социальную значимость и объединяющий дух. Благодаря поддержке партнеров, все участники были отмечены памятными подарками, а дети получили сладкие наборы.

Организаторы выражают искреннюю признательность партнерам торжественной церемонии, поддержавшим значимость этого мероприятия. Среди них — ЧОП «РУБЕЖ», Банк ПСБ и Сбер.

В преддверии торжественного мероприятия, с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя митрополит Кирилл провел благодарственный молебен. После этого, в рамках официальной части концерта, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, возглавляющий Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, а также Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, зачитал обращение и поздравление от Святейшего Патриарха.

Адмирал Игорь Костюков, поздравляя, подчеркнул: «Специфика задач спецназа накладывает на его личный состав особые требования. Спецназовцы — это элита, состоящая из самых сильных, подготовленных, мужественных и отважных людей».

Во время торжественной церемонии адмирал Игорь Костюков вручил вдове капитана Олега Синицы, погибшего в ходе специальной военной операции, высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда». Синица был командиром подразделения специального назначения.

Государственные награды Российской Федерации были также вручены военнослужащим, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

На мероприятии выступили Shaman, ЛЮБЭ, Денис Майданов, Валерия, Юта, МК5.45 и другие артисты.