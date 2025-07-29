В Казани отметили лучших специалистов химической и шинной отрасли

В Казани состоялась торжественная церемония награждения передовиков нефтехимической отрасли Татарстана. Мероприятие прошло при участии руководства республики и отраслевых предприятий, собрав лучших представителей химической и перерабатывающей промышленности.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин лично вручил награды и поблагодарил специалистов за добросовестную работу, подчеркнув, что именно благодаря таким профессионалам нефтехимия Татарстана остаётся драйвером экономики региона.

Среди отмеченных наградами — сотрудники шинного комплекса KAMA TYRES, внёсшие весомый вклад в развитие производства, повышение качества продукции и поддержание высоких стандартов безопасности и технологической дисциплины:

Зифхат Ахметов , машинист шприц-машины ПАО «Нижнекамскшина»

, машинист шприц-машины ПАО «Нижнекамскшина» Лариса Сазонова , специалист центра поддержки сбыта ООО «Торговый дом «Кама»

, специалист центра поддержки сбыта ООО «Торговый дом «Кама» Разим Абдуллин , водитель погрузчика цеха вулканизации ПАО «Нижнекамскшина»

, водитель погрузчика цеха вулканизации ПАО «Нижнекамскшина» Голуса Салимова, лаборант ООО «Научно-технический центр «Кама»

Это заслуженное признание их многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма и ответственного отношения к делу. Их работа — пример преданности профессии и личного вклада в общее дело, важное как для предприятия, так и для всей отрасли.

KAMA TYRES гордится своими сотрудниками и благодарит их за вклад в устойчивое развитие компании и всего шинного комплекса Нижнекамска.