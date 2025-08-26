В Кемеровской обл. прошел экомарафон в рамках экофорума «Зубочистка»

Общество
26 августа 2025

АО «СУЭК-Кузбасс», Фонд Мельниченко и Правительство Кузбасса стали организаторами экофорума работающей молодежи Кузбасса «Зубочистка-2025».

Форум продолжался в течение трех дней. В мероприятии приняли участие также школьники из Профкоманд Фонда Мельниченко.

Участниками «Зубочистки», которая проводится уже восьмой раз, стали свыше 100 сотрудников 12 предприятий Кузбасса, входящих в состав Совета работающей молодежи региона.

Программа первого дня включала проведение церемонии открытия, тренинга по тимбилдингу «Точка Сборки», конкурса творческих визиток делегаций, лекций, и спортивно-исторического квеста.

Второй день был посвящен проведению экомарафона «Зубочистка». Команда «СУЭК-Кузбасс» выбрала наиболее протяженный и дальний маршрут. В общей сложности участники экомарафона прошли порядка 90 км туристических троп и собрали свыше 1 т мусора.

Вопросы экологии и экологическое просвещение остаются важнейшими направлениями в деятельности крупнейшей угольной компании СУЭК, основанной в 2001 г. предпринимателем Андреем Мельниченко, с самого момента ее создания.

