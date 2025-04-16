В компании «О’КЕЙ» рассказали об акции для почетных доноров Краснодарского края

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» анонсировала акцию к Национальному дню донора. Так, скидку 10% в гипермаркетах сети получат почетные доноры, проживающие в Краснодарском крае. Краснодарский край находится на лидирующих позициях в стране по количеству почетных доноров, сообщает федеральное медико-биологического агентство (ФМБА России).

Время проведения акции – 18-20 апреля. Акция пройдет в каждом розничном магазине сети.

Кроме того, на весь неакционный ассортимент скидка положена всем, кто сдавал кровь с 1 января текущего года.

Представители компании «О’КЕЙ» рассказали, что этой акцией они стремятся отблагодарить каждого, кто решил помочь в борьбе с чужой болью. Этот искренний знак внимания обращен ко всем донорам, которые наполняют банки крови по всей России.

Для получения скидки потребуется показать на кассе удостоверение почетного донора или справку из медицинского учреждения, являющуюся подтверждением сдачи крови в 2025 году. Также потребуется наличие активированной карты лояльности «О’КАРТА».

Скидка распространяется на весь ассортимент, не принимающий участие в других акциях.