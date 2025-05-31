В Куньмине процветает мировая цветочная отрасль: 23-я объединенная выставка KIFE и IFEX продемонстрирует инновации и возможности сбыта 

С 19 по 21 сентября 2025 года в Международном выставочном центре Куньмин Дяньчи (Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center) пройдет 23-я объединенная Международная китайская выставка цветов в Куньмине (KIFE) и Международная выставка цветов и растений в Куньмине (IFEX). Это мероприятие, организованное агентством RX Greater China, соберет более 500 участников из таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Франция, в очередной раз сделав Куньмин центром глобальных садоводческих инноваций и торговли.

В этом году выставка KIFE/IFEX, одно из ведущих событий цветочной отрасли в Азии, расположится на площади 60 000 квадратных метров, при этом более 90 % выставочных площадей уже забронировано. Основная выставка, в рамках которой будут проведены специализированные выставки, отраслевые форумы, интерактивные и живые демонстрации, послужит комплексной платформой для демонстрации глобальных достижений в области цветоводства и развития международного торгового сотрудничества.

Основные показатели

Стратегическое расположение : расположенный в провинции Юньнань, цветочном центре Китая, Куньмин служит крупным центром распределения цветов юго-запада Китая.

: расположенный в провинции Юньнань, цветочном центре Китая, Куньмин служит крупным центром распределения цветов юго-запада Китая. Международное сотрудничество : в национальных павильонах Франции, которая станет почетным гостем, будут представлены цветочное искусство и местные виды цветов. Наиболее заметными французскими участниками выставки станут компании Meilland International (розы), Morel (цикламены) и Georges Delbard (розы и фруктовые деревья). Лучшие голландские селекционеры — De Ruiter, Van Den Berg Roses, Schreurs и Rijkland — также продемонстрируют свои последние цветочные инновации.

: в национальных павильонах Франции, которая станет почетным гостем, будут представлены цветочное искусство и местные виды цветов. Наиболее заметными французскими участниками выставки станут компании Meilland International (розы), Morel (цикламены) и Georges Delbard (розы и фруктовые деревья). Лучшие голландские селекционеры — De Ruiter, Van Den Berg Roses, Schreurs и Rijkland — также продемонстрируют свои последние цветочные инновации. Новый павильон тропических растений: в выставке примут участие делегации Таиланда, Тайваня и ведущих отечественных брендов тропических растений.

Профессиональные форумы

Защита новых сортов растений в Китае (цветоводство) — исследование стратегий защиты интеллектуальной собственности в цветоводстве.

Модернизация инфраструктуры цветоводства — обсуждение новейших сельскохозяйственных технологий.

Возможности развития садоводства за счет цифровых технологий — исследование цифровой трансформации в отрасли.

Маркетинг в электронной торговле для цветочной отрасли Китая — информация от ведущих платформ и популярных блогеров, ведущих прямые трансляции.

Это мероприятие 2024 года посетило более 84 000 человек, а сумма транзакций в месте проведения выставки превысила 200 млн юаней. Более 92,3 % участников выставки отметили высокую удовлетворенность участием.

«В этом году иностранные посетители буквально слетаются на выставку, демонстрируя цветочную отрасль провинции Юньнань в мировых масштабах. Мероприятие привлекло внимание к различным региональным цветам и новейшим сортам, распространяя технологические инновации в этой области, — сказал Дуань Цзиньхуэй (Duan JinHui), представитель компании-участницы. —

Тут много типов продуктов и компаний, позволяющих сотрудничать. Многие участники представили привлекательные дизайнерские решения, и на этот раз выбор оборудования и технологий увеличился, что хорошо. Мы увидели новые сорта и уже провели переговоры с несколькими компаниями, готовясь к сотрудничеству», — отметила Роуз Мари Гонзага (Rose Marie Gonzaga), управляющий директор Tri GonzFlower Trading Corp.

Зачем посещать

Полный охват отрасли : возможность контакта с более чем 6000 дистрибьюторов для подбора всех поставщиков цветов в одном месте.

: возможность контакта с более чем 6000 дистрибьюторов для подбора всех поставщиков цветов в одном месте. Рациональный подбор бизнес-партнеров : интеллектуальная система помогает предприятиям эффективно устанавливать контакты с потенциальными партнерами.

: интеллектуальная система помогает предприятиям эффективно устанавливать контакты с потенциальными партнерами. Полевые выезды : группы профессионалов и дипломатов посетят зоны выращивания цветов в провинции Юньнань, чтобы лично увидеть весь процесс, от выращивания до упаковки.

: группы профессионалов и дипломатов посетят зоны выращивания цветов в провинции Юньнань, чтобы лично увидеть весь процесс, от выращивания до упаковки. Демонстрация новых сортов : возможность познакомиться с новыми фирменными сортами цветов провинции Юньнань, определяющими тенденции отрасли.

: возможность познакомиться с новыми фирменными сортами цветов провинции Юньнань, определяющими тенденции отрасли. Культурные мероприятия: возможность непосредственно увидеть представления цветочного искусства и приобрести эксклюзивные цветочные сувениры на тему Куньмина.

Стратегически рассчитывая стать ведущим центром торговли цветами в Азии, выставки KIFE и IFEX стремятся способствовать совместному росту благодаря инновациям и глобальному партнерству.