В Мексике стартовал второй этап проекта Tech4Nature по защите ягуаров 

На недавнем саммите Tech4Nature 2025 компания Huawei, Международный союз охраны природы (МСОП) и местные партнеры начали второй этап проекта Tech4Nature Mexico, направленного на усиление защиты ягуаров в государственном заповеднике Дзилам-де-Браво и изучение влияния изменения климата на биоразнообразие.

Наряду с компанией Huawei и МСОП в организации открытия проекта приняло Министерство окружающей среды и природных ресурсов Мексики, правительство штата Юкатан и местный партнер, организация C-Minds.

«В Мексике 42 % экосистем страны подвержены некоторой степени деградации, над преодолением которой нам необходимо работать. Это включает в себя мониторинг и много восстановительных работ, но также означает нечто более важное, что мы с точностью видим благодаря этому альянсу», — сказала доктор Марина Роблес Гарсия (Marina Robles García), заместитель министра по вопросам биоразнообразия и восстановления окружающей среды Министерства окружающей среды и природных ресурсов Мексики.

Скоординированный с инициативой TECH4ALL компании Huawei и «Зеленым списком» МСОП проект Tech4Nature является глобальным партнерством, инициированным компанией Huawei и МСОП в 2020 году, чтобы добиться большего успеха в области охраны природы за счет технологических инноваций.

«Сегодня мы отмечаем общее видение — видение, которое отражает понимание того, что сохранение природы больше не может полагаться исключительно на благие намерения или отдельные политики. Нам нужны наука, технологии, обеспеченные возможностями сообщества и целеустремленные правительства», — сказал Хоакин Диас Мена (Joaquín Díaz Mena), губернатор мексиканского штата Юкатан, на саммите Tech4Nature 2025.

Из-за потери и фрагментации среды обитания ягуаров они отнесены к категории «близких к уязвимому положению видов» в «Красном списке» МСОП. Чтобы способствовать сохранению этого вида, на первом этапе проекта в государственном заповеднике Дзилам-де-Браво было установлено 60 аудиоустройств и более 20 камер-ловушек. Используя обученные модели ИИ, система способна распознавать звуки голосов и изображения видов, обитающих в заповеднике. К апрелю 2025 года система выявила в общей сложности 147 видов и подтвердила наличие на территории заповедника девяти ягуаров.

На втором этапе проекта основное внимание будет уделено сбору данных о распределении популяций ягуаров и формированию аналитики на основе данных для поддержки принятия решений и улучшения управления резервами с целью создания биологического коридора.

На саммите Tech4Nature 2025 собрались эксперты, ученые и лидеры охраны природы со всего мира, чтобы поделиться достижениями и стратегиями в области технологичной охраны природы.

«Цифровые технологии делают охрану биоразнообразия гораздо более эффективной и помогают правительствам и защитникам природы предпринимать более быстрые и целенаправленные действия, — сказал Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen), директор правления и директор комитета по корпоративному устойчивому развитию в компании Huawei. — Я хочу призвать больше наших партнеров присоединиться к инициативе Tech4Nature, чтобы сделать цифровые технологии общим инструментом сохранения глобальной экосистемы».

Помимо Мексики, на саммите были рассмотрены проекты второго этапа Tech4Nature в Бразилии, Китае, Испании, Кении и Турции, демонстрирующие, как цифровые технологии и аналитика на основе ИИ могут быть адаптированы к конкретным потребностям разнообразных экосистем.

«Опираясь на созданный нами импульс, мы с большим нетерпением ждем второго этапа этого партнерства. Эта новая глава будет посвящена шести странам, способствуя трансформирующим изменениям для видов, экосистем и соответствующих сообществ, — сказала Урсула Паррилья (Úrsula Parrilla), директор регионального бюро МСОП по Мексике, Центральной Америке и странам Карибского бассейна (ORMACC). — Интегрируя технологии в крупномасштабную природоохранную деятельность, мы вносим свой вклад в достижение глобальных целей, которые направлены на то, чтобы сделать природу главным ориентиром принятия решений в интересах устойчивого развития».

Проекты второго этапа Tech4Nature

Бразилия будет изучать влияние изменения климата на остров Мараджо и проводить мониторинг мангровых крабов как индикатора здоровья экосистемы.

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стремится улучшить мониторинг охраняемых морских районов и коралловых рифов в морском национальном парке и заповеднике Кисит-Мпунгути, чтобы помочь решить такие проблемы, как незаконный промысел и нагрузка от туризма, а также обеспечить мониторинг рыб-попугаев, которые помогают выживать кораллам. Турция представляет новаторское сотрудничество между НПО, частным сектором и государством по оценке защиты биоразнообразия с акцентом на крупных млекопитающих, включая европейских ланей и диких коз, на двух пилотных участках.

Саммит Tech4Nature 2025 показал, как сотрудничество между технологическим сектором, НПО, правительствами, академическими учреждениями и местными сообществами привело к созданию новой парадигмы защиты биоразнообразия и экосистем.