В Москве наградили отечественных лидеров цифровой трансформации 

В Конгресс-центре Торгово-промышленной Палаты РФ 24 октября состоялась церемония награждения лауреатов премии «Технологии и инновации 2025». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» и Экспертный совет по развитию проектов креативной экономики в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ.

Награждение победителей состоялось в рамках саммита Russian Digital Creative 2025. Основатель стартапа UpLook AI Ринат Шарипов, вошедший в экспертный совет премии, говорит, что именно человек, а не технология, поставлен по главу угла экспертами. Он отметил вклад лауреатов премии в развитие различных секторов (строительство, финансы, кибербезопасность и др.).

Партнерами премии стали Агентство креативных индустрий (АКИ), Союз пиарщиков России, Издательский Дом MELON GROUP, Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», фонд «Сколково», Ассоциация «РУССОФТ», GATINGO International association.

По словам основателя премии, журналиста и издателя Светланы Листопадовой, премия стала пространством для всех тех, кто рассматривает технологии в качестве формы самовыражения, способа мышления, нового языка культуры, не сводя их просто к таким понятиям, как «железо» или «код». «Творцы» и «технари» совместными усилиями смогут заложить основу для технологического и экономического лидерства нашей страны, подчеркивает Листопадова.

Проект SaaS Security Capability and Assurance Program, над которым работал Сергей Белячков, позволил последнему получить звание лидера года в сфере информационной безопасности. В номинации «Эксперт года в сфере строительных и технологических инноваций» победу одержал Артем Волков, создавший уникальную структурную систему складных дверей Alutech BF73. В номинации «Внедрение технологии ИИ года» победа досталась Станиславу Антипову, который представил «умную» систему автоматизации работы дежурных менеджеров в корпоративных ИТ-командах. В номинации «IT-специалист года в секторе E-Commerce» лауреатом премии стал Руслан Цыганок, разработавший технологию интеграции сервисов e-com компаний в их платформы и продукты. В номинации «Инновационный образовательный проект года» победу одержала национальная цифровая платформа «Я – профессионал». Задача платформы – трансформация образования в экосистему возможностей.