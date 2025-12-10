В Москве прошел легендарный теннисный турнир «Кожаная Кепка» в память о Юрии Лужкове

6 декабря 2025 года спортивно-развлекательный клуб «Мультиспорт» при поддержке Фонда Юрия Лужкова провел традиционный теннисный турнир «Кожаная Кепка», посвященный памяти Юрия Михайловича. Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова, утвержденному указом Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Матчи прошли в парном разряде среди спортсменов-любителей. Победителями турнира стали Сергей Залëтин и Алексей Долгов. В напряженном финале они смогли переиграть пару Алексея Давидюка и Максима Давыдова, занявшую второе место. Третье место завоевали Андрей Стреналюк и Грант Багдасарян. В дополнительном турнире первое место заняли Владислав Панич и Михаил Устинов.

Перед стартом соревнований участников приветствовал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев. В своем обращении он отметил: «Юрий Михайлович отличался прямотой, внимательным отношением к людям и высоким чувством справедливости. Его вклад в развитие тенниса сложно переоценить. Сегодня Россия входит в число мировых лидеров в этом виде спорта. В текущем году российскими спортсменами одержано 640 побед на международных турнирах. Также хочу выразить признательность Елене Николаевне за неизменную поддержку, которую она оказывает этому и другим теннисным соревнованиям».

Фото – Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина подчеркнула значение ежегодной встречи: «Турнир „Кожаная Кепка“ всегда был не просто спортивным событием, а тёплой встречей единомышленников, друзей и коллег Юрия Михайловича. Пятый год подряд мы собираемся вместе на теннисном корте, чтобы сохранить ту атмосферу совместной игры, которую он умел создавать вокруг себя: азарт и честное соперничество».

Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, многолетний советник и соратник мэра Москвы, с теплотой вспомнил регулярные теннисные четверги с Юрием Михайловичем, охарактеризовав его как выдающегося человека с редким сочетанием управленческой решительности и глубокой персональной ответственности. Он выразил признательность Фонду за последовательное сохранение спортивной традиции и уверенность в том, что этот памятный турнир будет поддерживаться участниками на протяжении многих лет.

Фото – Турнир «Кожаная Кепка 2025»

Заслуженный деятель физической культуры РФ, кавалер Олимпийского ордена МОК, член Совета Фонда Юрия Лужкова Владимир Алёшин отметил, что состав участников отражает широту деятельности Юрия Михайловича: «В турнире сегодня играют космонавты, строители, инженеры, представители ведомств, спортсмены – специалисты тех сфер, в развитии которых Юрий Михайлович принимал непосредственное участие. Его личность была по-настоящему многогранной и уникальной».

Турнир «Кожаная Кепка» появился в конце 1990-х годов по инициативе Юрия Лужкова. Первоначально соревнования проходили среди сотрудников правительства Москвы, позднее круг участников расширился за счет представителей спортивного сообщества, политиков, предпринимателей и общественных деятелей. Название турнира связано с любимым головным убором Юрия Михайловича. После перерыва турнир был возобновлён в 2021 году – в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова.