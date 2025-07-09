В Москве состоялась конференция «#ПроЛюдей: Стандарты эффективного коучинга»

В российской столице состоялась масштабная конференция «#ПроЛюдей: Стандарты эффективного коучинга». Основной темой мероприятия стала трансформация управленческой культуры в нашей стране, связанная с переходом на человекоцентричную модель взамен директивного управления. Конференция организована Национальной Федерацией профессиональных менторов и коучей (НФПМК). Поддержку в проведении мероприятия оказал Международный университет Global Coaching.

Мероприятие продолжалось в течение трех дней. В общей сложности в нем приняло участие 550 человек – директора по HR, профессиональные коучи, представители государственных структур, корпораций, вузов.

В рамках мероприятия прошла диалоговая панель «Смена парадигмы: от приказа к диалогу». В ней приняли участие Сбер, СИБУР, Россельхозбанк, Ростелеком, Билайн, ФАС России и другие организации, которые известны активным внедрением практик коучинга в свою деятельность.

По словам Президента НФПМК, основателя Международного университета Global Coaching Александры Прицкер, в нынешних условиях директивное управление оказывает демотивирующий эффект на персонал, провоцирует последний на смену места работы. Сегодня для людей важно чувствовать уважение к себе и иметь возможность развития, говорит она.

Эксперты давно отмечают рост эффективности бизнеса благодаря внедрению коучинговой модели. Так, по данным специалистов Международной федерации коучинга (ICF), в компаниях, реализующих указанную модель, отмечается повышение процента удержания персонала (23%). Также, сообщают эксперты Harvard Resource Solutions, это положительно сказывается на результатах деятельности (+21%) и на степени вовлеченности работников (+39%). За счет коучинговой модели руководство организаций получает возможность влияния без давления, успешного ведения сложных разговоров и получения обратной связи.

Александра Прицкер говорит, что поколенческий сдвиг способствует росту актуальности прогрессивных подходов к управлению. На долю зумеров и миллениалов в нынешнем году приходится свыше двух третей всей рабочей силы (соответственно 28,2% и 42,5%). Использование директивной модели в работе с ними отличается крайне низкой эффективностью.

В ходе мероприятия также была представлена модель коучинговых компетенций НФПМК, в разработке которой принимали участие специалисты Сбера, Яндекса, МегаФона, Ростелекома, Росатома, Сибура, российских госструктур. В состав модели входят 10 компетенций, включая активное слушание, доверие, долгосрочное сопровождение развития и пр. Модель уже успешно используется при реализации программ корпоративного развития и госуправления.

По мнению Александры Прицкер, конференция оказалась очень важной с точки зрения обмена опытом и взглядами на управленческие практики между участниками. При этом она отмечает наличие идентичных ценностей для всех собравшихся на мероприятии: желания повысить человекоцентричность управления, вклада в развития, уважения к людям. Важной задачей является как популяризация коучинга, так и задание высокой планки – профессиональной, методологической, этической, подчеркнула Прицкер.

Среди партнеров конференции также следует упомянуть о косметическом бренде Holly Polly и комплексной платформе для сохранения семейного наследия «Семейная летопись», а также компании Klatz, которая известна производством зубных паст с нестандартными вкусами.