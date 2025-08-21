В Москве стартовал фестиваль «Нереальная школа» в Небо 

С 15 августа по 28 сентября спортивно-игровые центры «Небо» запускают фестиваль «Нереальная школа» — гостей ждут челленджи, мастер-классы и подарки к новому учебному году.

Каждую субботу в 15:00 будут проходить бесплатные мастер-классы по приготовлению трендового напитка Bubble Tea. Участники смогут научиться готовить его самостоятельно и удивить друзей.

С 14:00 до 17:00 гости смогут пройти одно из испытаний — «Бросок кобры», «Костяная башня» или «Повелитель стихии». Чтобы получить приз — 20 минут бесплатной VR-игры — нужно выполнить задание, снять видео, выложить его в VK или Likee с хэштегом #НебоЗнайка и показать администратору.

Каждый посетитель до 16 лет получит стильные канцтовары с популярными персонажами — идеальный подарок к началу учебного года.