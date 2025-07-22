В Москве стартовал финал Чемпионата ArtMasters в возрастной категории «Юниоры»

Лучшие юные творцы приехали в Москву на финал Чемпионата ArtMasters

В музее «Атом» на ВДНХ стартовал финальный этап Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в возрастной категории «Юниоры».

В торжественной церемонии приняли участие 100 финалистов шестого сезона – по десять талантливых молодых специалистов со всей страны. Во время церемонии финалисты были распределены путем жеребьевки на десять творческих команд, каждая из которых включает десять творческих компетенций: 3D-дизайнер, веб-дизайнер (UX/UI), видеомонтажер, видеооператор, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, продюсер, сценарист и художник-аниматор.

«Сегодня пятый сезон, когда юниоры принимают участие в чемпионате. В финал вышли творцы из 39 регионов и 51 города нашей страны, 87 участников из регионов и 13 из Москвы и Московской области. Это говорит о колоссальном творческом потенциале нашей страны, ведь именно вы будете развивать креативные индустрии», – отметил руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин.

В новом сезоне генеральным партнером возрастной категории «Юниоры» выступил холдинг МТС Медиа. В коллаборации МТС Медиа и ArtMasters команды финалистов напишут десять песен и создадут на них клипы для артистов МТС Лейбла, которые будут курировать процесс создания музыки в качестве наставников юниоров. Среди артистов, участвующих в проекте – ульяна мамушкина, «внимание брусника!», nttrl, MONTAL, аlla nogman, Джей Мар, SERAFIMA, A’MELI, Леша Пой, а также Лилая, которая является не только певицей, но и востребованным автором – ее песни исполняют Юлия Савичева, Glukoza, Ваня Дмитриенко и другие поп-исполнители.

Лучшие работы будут представлены широкой аудитории во всех музыкальных стримингах, официальных площадках артистов и МТС Лейбла.

«Любому профессиональному успеху предшествует момент, когда кто-то поверил в тебя первым. Я верю, что развитие в медиаиндустрии требует не только таланта, но и правильных условий, в которых талант может расти. За работу с молодыми артистами в нашем медиахолдинге отвечает МТС Лейбл, который уже открыл миру башкирскую группу AY YOLA. И теперь мы вместе с ArtMasters создаем наставническую среду, где опытные артисты помогают взлететь начинающим», – прокомментировала генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

Экспертами юниорского чемпионата традиционно выступают признанные профессионалы индустрии: драматург, сценарист, главный редактор кинокомпании «СТВ», член Союза писателей Москвы, член экспертного совета Минкультуры РФ Александр Архипов (компетенция «Сценарист»), режиссер монтажа, режиссер, сценарист и креативный продюсер, член Гильдии кинорежиссеров, член Союза кинематографистов Мария Сергеенкова (компетенция «Видеомонтажер»), певец, композитор и продюсер Алексей Романоф (компетенция «Композитор популярной музыки»), кинорежиссер, продюсер и клипмейкер, основатель кинопроизводственной компании MAG Film Moscow Алексей Голубев (компетенция «Клипмейкер»), сооснователь и генеральный директор Art pictures motion Мария Далакян (компетенция «Продюсер»), креативный директор и соучредитель студии Raketamedia Антон Сакара (компетенция «3D-дизайнер»), режиссер, продюсер, сценарист, аниматор, преподаватель и актер озвучивания. Основатель анимационной компании «ЧЕРНОВиК» Денис Чернов (компетенция «Художник-аниматор»), арт-директор Студии Артемия Лебедева Владимир Злыднев (компетенция «Веб-дизайнер (UX/UI)»), оператор кино и телевидения, режиссер Станислав Романовский (компетенция «Видеооператор»), звукорежиссер, саунд-дизайнер, соучредитель студии «Атмосфера» Павел Дореули (компетенция «Звукорежиссер кино и медиа»). Экспертом-амбассадором в компетенции «Продюсер» выступает основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, основатель и продюсер компании Art Pictures Vision, основатель Школы кино и телевидения «Индустрия», генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, а в компетенции «Веб-дизайнер» директор по дизайну социальной сети ВКонтакте, основатель и художественный руководитель дизайнерской Студии Артемия Лебедева Артемий Лебедев.

Создавать финальные работы финалисты будут на лучших индустриальных площадках Москвы, таких как Академия Игоря Крутого, музей «Атом» и фотостудия «Bestmemories».

Публичные защиты работ состоятся 31 июля 2025 года. Торжественная церемония награждения пройдет 2 августа 2025 года в музее «Атом».

В 2025 году Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters вошёл в состав нацпроекта «Молодёжь и дети».