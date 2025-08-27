В Нижегородской области растет популярность цифровых продуктов для логистов

Нижегородская область активно оцифровывается — входит в топ регионов России по поддержке цифровизации бизнеса. Также регион является одним из пяти лидеров по количеству регистраций компаний на платформе цифровых решений «Эффективность.рф». Отмечает высокую заинтересованность нижегородских компаний в цифровизации Глава Минцифры России Максут Шадаев. На цифру переходит и транспортная отрасль, которая является важным направлением для экономики региона с учетом близости к Москве и Казани.

Объем грузоперевозок в России растет, в 2024 году он суммарно увеличился на 5,5% по всем видам транспорта. Самую заметную положительную динамику показали автомобильные перевозки: +8,3%. По оценкам M.A. Research, рынок перевозок автомобильным транспортом до 2027 года будет прибавлять 13,2% ежегодно. При этом существенная часть рынка грузоперевозок до сих пор находится в «серой» зоне — по оценкам экспертов, в 2024 году 50% перевозчиков работали в тени. В основном это малый бизнес, ИП, физлица.

Нижегородский бизнес одним из первых в стране понял, что заниматься грузоперевозками «по-старому» нельзя. Компании начали работать над тем, чтобы обеспечить своих логистов цифровыми продуктами, которые помогут снизить расходы на грузоперевозки и повысить их безопасность. Это отмечают как эксперты, так и исследования рынка, в которых Нижегородская область входит в топ по уровню цифровизации среди других регионов.

Популярность цифровых продуктов для логистов в Нижегородской области растет. Эксперты все чаще прямо говорят о том, что есть задача по повышению прозрачности грузоперевозок с помощью отечественных технологий. Современный логист должен не только понимать, что цифровые платформы существуют, а уметь с ними работать. Руководитель развития партнерской сети «Яндекс Магистрали» Александр Гаврилов подчеркивает, что повышение уровня знаний о цифровизации поможет улучшить экономику как отдельных предприятий, так и всего региона, а также сформировать единые стандарты в отрасли.

В России много консерваторов, которые, по мнению специалистов, тормозят развитие цифровизации в стране. В 2024 году Ассоциация «Национальные системы управления» провела опрос 120 компаний-грузоперевозчиков и выяснила, что 70% опрошенных консервативны. Многие из этих компаний опасаются за сохранность своих данных. Другие боятся, что нововведения разрушат работающую систему.

Однако с каждым годом все больше нижегородских предприятий отдают предпочтение российским технологиям. Сегодня в эффективности отечественных инструментов для управления логистикой уверены около 80% компаний. При выборе платформы нижегородские компании чаще всего смотрят на опыт компании-разработчика, возможности технологий и отзывы коллег.

В Нижегородской области также увеличился спрос и на обучающие программы — 80% компаний хотели бы обучить логистов работе с новыми технологиями. Около 40% предпринимателей отметили достаточно низкий уровень информирования о тенденциях в отрасли. Поэтому в ближайшее время стоит ждать увеличения количества образовательных мероприятий для логистов, а также появления авторских курсов от ИТ-компаний.

По данным платформы «Яндекс Магистрали», около 70% нижегородских компаний заинтересованы в автоматизации логистики. Эксперты уверены, что повышение уровня знаний логистов будет способствовать росту спроса на отечественные технологии. А их внедрении в процессы нижегородских компаний снизит количество рисков и сделает грузоперевозки прозрачнее, чего и добивается государство и на региональном, и на федеральном уровне.

В сентябре 2022 года властями была утверждена Стратегия цифровой трансформации Нижегородской области. В регионе занимались реализацией нацпроекта «Цифровая экономика». Цифровое развитие транспортной сферы в регионе продолжится и в 2025 году. Расходы городского бюджета на дорожно-транспортную инфраструктуру Нижнего Новгорода на 2025 год запланировано увеличить в 1,5 раза: до 9,7 млрд рублей. Также в конце 2024 года стало известно, что область получит дополнительное финансирование от правительства России для внедрения ИТС.