В Нижегородской области собираются повысить прозрачность грузоперевозок

Добиться большей безопасности процесса планируют с помощью российских ИТ-технологий, которые по мнению многих экспертов готовы закрыть запросы нижегородского бизнеса, касающиеся логистики. По данным платформы «Яндекс Магистрали», за год интерес нижегородских предприятий к безопасности грузоперевозок вырос на 27%. А 70% компаний сказали о том, что испытывают проблемы с платформами, которые работают «по-старому».

Сегодня часть рынка грузоперевозок находится в «серой» зоне. По оценкам экспертов, в 2024 году около 60% перевозчиков работали в тени. В основном это малый бизнес, ИП, а порой и физлица. Компании отмечают, что из-за рисков и мошеннических схем они теряют деньги. Это негативно сказывается как на репутации Нижегородской области, так и на экономике региона в целом.

Под Нижним Новгородом мошенники «выманили» у водителя 840 игровых ноутбуков на общую сумму в 96 млн рублей. Груз ехал из Москвы в Пермь. Злоумышленник представился сотрудником транспортной компании и сообщил водителю, что нужно перегрузить товар в другую машину. Дальше груз исчезает.

Есть схемы с посредником-мошенником. В 2022 году возник скандал вокруг нижегородской «ПриволгаТрансСтрой». Компании искала заказчиков на перевозки и подбирала для них исполнителей: частных или юрлиц. Грузы приезжали в конечную точку, но исполнители свои деньги не получали. Пострадавшие обратились в полицию. Общая сумма ущерба превышает 22 млн рублей.

Для поиска перевозчиков большинство компаний в Нижегородской области использует специализированные биржи. Директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» Александр Гаврилов подчеркивает, что по мере развития цифровых технологий, онлайн-платформы превращаются из обычной площадки-посредника в более функциональное пространство. Растет объем возможностей для заказчиков и исполнителей, что повышает безопасность грузоперевозок.

Нижегородская область — крупный логистический хаб в регионе. Благодаря этому активно развиваются грузоперевозки и логистическая инфраструктура. С 2023 года в регионе внедрена Стратегия цифровой трансформации транспортного комплекса, предполагающая бесшовную логистику и цифровое управление перевозками. Строятся складские комплексы, логистические парки, оптово-распределительные центры. Планируется создать особую портовую экономическую зону и организовать мультимодальные перевозки по железной дороге.

Нижегородская область одной из первых в стране внедрила цифровые платформы для повышения безопасности и эффективности работы транспорта, в частности Федеральную навигационно-информационную систему, которая позволяет проводить онлайн-мониторинг транспортных средств, контролировать маршрут и график движения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает, что правительство поставило перед собой амбициозные цели по созданию новых объектов и по обновлению существующих дорог. С 2022 года Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по объему выполненных дорожных работ.