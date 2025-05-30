В Нижнекамске прошла презентация юбилейной книги к 50-летию шинного производства

В Нижнекамске, в Центре креативных индустрий «База», состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана», посвященной 50-летию одного из ведущих предприятий региона – Шинному комплексу KAMA TYRES. На мероприятии присутствовали руководство города и предприятия, а также ветераны, активно участвовавшие в становлении и развитии шинной промышленности.

Книга охватывает несколько этапов развития Шинного комплекса KAMA TYRES, начиная с момента строительства и до наших дней. Редакционный совет, работавший над проектом, тщательно отобрал материалы, включая архивные документы, биографические данные, а также интервью с ветеранами производства. Важной частью издания стали фотографии, которые помогают «оживить» события и сделать книгу более привлекательной для читателей.

Генеральный директор ООО «Татшина» Игорь Прокопьев назвал юбилейную книгу «мостом между поколениями», подчеркнув, что это не просто хроника событий, а летопись трудового подвига коллектива. В книге рассказывается о том, как в 1973 году с конвейера завода сошли первые автокамеры для автомобилей «Жигули», а спустя 50 лет KAMA TYRES стал флагманом российской шинной промышленности, выпуская продукцию под брендами KAMA, Viatti, KAMA PRO и FORZA.

«Особую гордость вызывает то, что даже в сложные 90-е годы коллективу удалось не просто сохранить производство, но и вывести на рынок новый бренд – KAMA. Листая страницы этой книги, мы видим, как шаг за шагом росло мастерство наших специалистов, осваивались современные технологии, создавались уникальные продукты и внедрялись экологически чистые процессы», — отметил Игорь Прокопьев.

В книге также упоминаются основатели Нижнекамского шинного производства, чьи имена являются символами отрасли. В частности, Николай Александрович Зеленов – легендарный руководитель, ставший неотъемлемой частью истории шинной промышленности как Татарстана, так и всей России. Помимо него, в книгу внесены более 300 имен работников и ветеранов, которые занимали ключевые позиции в компании на разных этапах её развития.

Заместитель мэра г. Нижнекамска Марина Камелина отметила, что становление шинной отрасли является важной частью истории не только города, но и всей республики. «Шинный комплекс стал судьбой для тысяч нижнекамцев. Мы гордимся вашими успехами, и это результат труда нескольких поколений шинников, работающих с душой и высокой отдачей», — подчеркнула она.

Уникальное издание можно найти в Центральной библиотеке им. Тукая г. Нижнекамска, а также в Российской государственной библиотеке в Москве и в Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани. Книга доступна для всех желающих узнать историю становления, развития и современной работы одного из ведущих предприятий шинной отрасли России.