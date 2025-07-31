В Нижнекамске прошёл праздник «День семьи»

В Нижнекамске состоялось яркое и запоминающееся событие — фестиваль «День семьи», организованный Шинным комплексом KAMA TYRES для сотрудников предприятий и членов их семей. Местом встречи стал спорткомплекс «Шинник», который на один день превратился в масштабный парк активностей, радости и живого общения.

Фестиваль стал настоящим праздником семейных ценностей и корпоративной культуры. Для гостей всех возрастов была подготовлена насыщенная программа: детские мастер-классы, батутики и аттракционы, весёлые спортивные конкурсы, зоны с угощениями и, конечно же, живой концерт, который объединил всех участников в тёплой и душевной атмосфере.

Особое внимание привлекла тематическая выставка техники, на которой были представлены образцы крупной спецтехники и спортивные грузовики легендарной команды «КАМАЗ-мастер». Каждый экспонат был оснащён шинами производства KAMA TYRES, что позволило наглядно продемонстрировать качество и надёжность продукции предприятия в реальных условиях эксплуатации — от ралли до тяжёлой строительной техники.

Ярким моментом фестиваля стало зрелищное командное соревнование по переворачиванию грузовых шин, в котором приняли участие сотрудники шинного комплекса. Эта дисциплина потребовала не только физической силы, но и настоящего командного взаимодействия, продемонстрировав сплочённость и энергию коллектива KAMA TYRES.

Фестиваль «День семьи» стал не только доброй традицией, но и отражением корпоративной философии KAMA TYRES, в которой человеческий капитал, забота о сотрудниках и их семьях — одни из ключевых приоритетов.